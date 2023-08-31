Біткойн може встановити новий історичний рекорд, подорожчавши на понад 400%

Інвестиційний фонд Pantera Capital оприлюднив новий прогноз для флагмана ринку криптовалют – біткойна. Експерти очікують, що у найближчі кілька років цифрова монета стрімко зросте в ціні.

У новому прогнозі Pantera Capital вказали, що з 2024 року до 2028 року курс біткойна може подорожчати через халфінг.

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Біткойн може встановити новий історичний рекорд

У Pantera Capital прогноз будували з врахуванням історичної тенденції курсу біткойна. У дослідженні також згадали про особливості динаміки біткойна до та після халвінгу:

В історичній ретроспективі біткойн досягає найслабшого рівня за 477 днів до початку халвінгу;

днів до початку халвінгу; Після завершення цього процесу, біткойн зазвичай стрімко дорожчає;

Крім того, середня тривалість від халвінгу до пікового рівня наступного бичачого тренду на ринку становить 480 днів.

Новий прогноз для біткойна / Фото Pantera Capital

Що таке халвінг Це процес зменшення розміру винагороди для майнерів вдвічі, яку проводять приблизно кожні 4 роки. Творець біткойна започаткував халвінг для збереження цінності монети.

Наступний халвінг запланований на 20 квітня 2024 року. У Pantera Capital очікують, що вартість біткойна на початку процесу сягне 35,4 тисячі доларів за монету, а після – наблизиться до 148 тисяч доларів за монету. Варто додати, якщо цей сценарій стане реальністю, то біткойн встановить новий історичний рекорд. Нагадаємо, що попередня пікова ціна цифрової монети становила майже 69 тисяч доларів за штуку.

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