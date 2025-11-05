Біткойн різко втратив позиції: до якої ціни валюта може опуститися і чи очікувати ведмежу фазу

Біткойн опустився нижче ніж 100 тисяч доларів, що трапилося вперше з червня цього року. І хоч згодом ціна криптовалюти піднялася, однак не до попереднього значення. Таке падіння стало наслідком відпливу капіталу та відсутності великих покупців на ринку.

Чому біткойн опустився нижче 100 тисяч доларів?

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповів 24 Каналу, що падіння Bitcoin відбулося на фоні того, що великі гравці, у тому числі спотові біткойн-фонди ETF, мають суттєвий відплив капіталу.

Таким чином, фонди змушені розпродувати криптовалюту в ринок, а попит не такий високий. Хоч ліквідність загального ринку достатня.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Річ у тім, що великі покупці криптовалюти зараз не на ринку. Натомість покупцями є малі власники, які насправді не можуть втримати ці розпродажі.

За останні дні, розповідає Шевчишин, спостерігається досить суттєвий відтік з ETF-фонду (Біржовий інвестиційний фонд), що пов'язано з досить активною корекцією світових ринків.

Наприклад, і сьогодні, і вчора досить жваво падають американські фондові майданчики. Крім того, в США досі продовжується шатдаун, а відповідно в людей не залишилося грошей, якщо говорити про малих інвесторів,

– підсумовує він.

Як змінювалася вартість криптовалюти?

За словами Шевчишина, ще вчора, тобто 4 листопада, на ринку був високий рівень підтримки, а саме курс біткойна коливався в діапазоні від 105 до 106 тисяч доларів.

Однак покупців на цьому рівні не вистачило, щоб стримати падіння. Таким чином, частина биків, тобто інвесторів, які купують активи в очікування зростання цін на них, здалася.

Це спровокувало ситуацію, яка відбулася на ринку на початку жовтня цього року: бики почали масово продавати актив.

А потім спрацювала margin call, тобто коли трейдери починають торгувати позиковими коштами (маржею), а ціна падає нижче певного рівня, тому біржа самостійно може закрити позицію, щоб уникнути подальших збитків. Це ще більше підсилює падіння.

У підсумку на ринку відбувся рух з 105 тисяч доларів до нижче 100 тисяч доларів, пояснює Шевчишин.

Зверніть увагу! Тимчасове зростання ціни біткойна після падіння не означає, що ринок почав рости стабільно, додає Шевчишин. На ринку все ще немає великих покупців, щоб змінити тенденцію.

Якої мінімальної ціни може сягнути Bitcoin через падіння?

На сьогодні важливими рівнем підтримки є діапазон в 97 – 98 тисяч доларів, зауважує аналітик Шевчишин. І якщо ринок втратить його, то відповідно є ризик остаточного переходу у ведмежу фазу. Тоді корекція може бути вже більш як 20% від максимальних рівнів.

Корекція у понад 20% офіційно вважається переходом до ведмежої фази. При цьому потрібно також зауважити значні корекції по інших популярних криптовалютах, що перебувають у рейтингу після біткойна: ефір, солана тощо,

– каже пан Андрій.

Як спрогнозував експерт, якщо падіння на ринку триватиме декілька місяців, то потенціал падіння складе 70 – 75 тисяч доларів за монету. Водночас він додає, що це не скасовує того, що через тривалий період біткойн може відновитися.

Що таке ведмежа фаза: це тривалий період спаду цін на активи на фондових ринках. Йдеться про акції, криптовалюти тощо. Характерною ознакою цієї фази є те, що інвестори більше продають, аніж купують.

Яка зараз ціна найпопулярнішої криптовалюти?