Біткойн може подорожчати до 250 тисяч доларів, – мільярдер з США вказав часові рамки

Американський інвестор та мільярдер Тім Дрейпер є давнім прихильником біткойна. У 2024 році він очікує, що найвідоміша цифрова монета у світі можу суттєво подорожчати.

На момент створення цього матеріалу, біткойн коштує понад 43 тисячі доларів за монету, за даними CoinMarketCap. Ринкова капіталізація криптовалюти становить 851,9 мільярда доларів.

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Біткойн може встановити новий рекорд у 2024 році

Інвестор Тім Дрейпер, капітал якого Forbes оцінює у 1,2 мільярда доларів, очікує, що цього року вартість біткойна зросте до 250 тисяч доларів за монету. Цікаво, що він подвоїв свій прогноз для цифрової монети на 2024 рік. Раніше він прогнозував зростання біткойна до 125 тисяч доларів за монету.

Дрейпер вважає, що його прогноз стане реальністю досить скоро. За його словами, біткойн навіть може значно перевищити позначку у 250 тисяч доларів за монету.

Цікаво, що інвестор прогнозував подорожчання біткойна до 250 тисяч доларів ще у 2019 році. На його думку, цифрова монета досі не досягла цього рівня через страхи щодо криптовалюти в уряді США. Тім Дрейпер називає це лише затримкою.