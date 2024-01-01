Биткоин может подорожать до 250 тысяч долларов, – миллиардер из США указал временные рамки

Американский инвестор и миллиардер Тим Дрейпер является давним поклонником биткоина. В 2024 году он ожидает, что самая известная цифровая монета в мире может существенно подорожать.

На момент создания этого материала, биткоин стоит свыше 43 тысяч долларов за монету, по данным CoinMarketCap. Рыночная капитализация криптовалюты составляет 851,9 миллиарда долларов.

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Биткоин может установить новый рекорд в 2024 году

Инвестор Тим Дрейпер, капитал которого Forbes оценивает в 1,2 миллиарда долларов, ожидает, что в этом году стоимость биткоина вырастет до 250 тысяч долларов за монету. Интересно, что он удвоил прогноз для цифровой монеты на 2024 год. Ранее он прогнозировал рост биткоина до 125 тысяч долларов за монету.

Дрейпер считает, что его прогноз станет реальностью достаточно скоро. По его словам, биткоин даже может значительно превысить отметку в 250 тысяч долларов за монету.

Интересно, что инвестор прогнозировал подорожание биткоина до 250 тысяч долларов еще в 2019 году. По его мнению, цифровая монета до сих пор не достигла этого уровня из-за страхов относительно криптовалюты в правительстве США. Тим Дрейпер называет это только задержкой.