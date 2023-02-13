Біткойну прогнозують ціну в 10 мільйонів доларів: коли це може статися

13 лютого 2023, 16:57
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Адам Бек

Попри невдалий минулий рік біткойн стрімко зростає з початку 2023 року. Якщо так піде й далі, то вартість головної криптовалюти світу може зрости в рази.

Таким прогнозом поділився генеральний директор Blockstream і розробник ядра біткойна Адам Бек. За його словами, біткойн може коштувати 10 мільйонів доларів вже у 2032 році.

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При  цьому ринкова капіталізація біткойна злетить до 200 трильйонів доларів.

На чому базується прогноз

Можна припустити, що прогноз є упередженим, адже його озвучив один з основних розробників біткойна, як повідомляє видання Coinphony.

Однак прогноз базується на теорії Хела Фінні, який ще у 2009 році говорив, що якщо біткойн стане головною платіжною системою у світі. Цей прогноз ще не справдився, але його реалізація стала значно ближчою, ніж 14 років тому.

При цьому Адам Бек наголошує, що біткойну потрібно розвиватися, щоб цей прогноз справдився:

  • Необхідне вдосконалення інфраструктури гаманців і технологій рівня 2 біткойнів;
  • Повинна прийти нова хвиля інвесторів, які навчаться зберігати та накопичувати біткойни, а не лише займатися трейдингом.
 

Адам Бек

Британський бізнесмен, фахівець в області криптографії та шифропанк

За останнє десятиріччя біткойн зростав у 2,036 раза на рік. Якщо так триватиме, біткойн сягне 10 мільйонів доларів, а ринкова капіталізація 200 трильонів доларів до кінця наступних 2 халвінгів, приблизно через 9 років.

Скільки біткойн коштує 13 лютого

  • З початку року біткойн виріс на понад 30% і коштує понад 21 600 доларів, за даними MarketWatch станом на 13 лютого.
  • Однак минулий рік був дуже невдалий для головної криптовалюти світу – вона втратила близько 64% за рік.
Автор: Юлія Поскробок