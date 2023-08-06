Біткойн нарешті став "цифровим золотом", але це тривожний сигнал для його прихильників

За останні роки криптовалюти стали невіддільною частиною світу фінансів. Це вплинуло на динаміку, наприклад, біткойна на ринку. Мовляв, цифрова валюта стає більше схожою на більш класичні активи.

За останній рік цікавість до біткойна істотно впала. Завдяки цьому динаміка цифрової монети на ринку більш стабільна.

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Важливі зміни для б іткойна

Згідно з останнім звітом Bloomberg та компанії K33, індикатор, який вимірює волатильність цього активу за 30 днів, торгується майже на мінімальному рівні за 5 років. Об'єм торгів біткойном також знизився до найслабшого показника з листопада 2020 року.

Це свідчить, що біткойн стає більш стабільним активом навіть, якщо порівнювати його з еталонами. Зокрема, йдеться про індекси S&P 500 та Nasdaq Composite, а також – про золото.

Це не надто хороші новини для прихильників криптовалют. Річ у тому, що на ринку знову фіксують повернення апетиту до ризику, проте біткойн все ще коштує менш як 30 тисяч доларів. Тоді як його історичний максимум – майже 69 тисяч доларів за монету, який зафіксували у листопаді 2021 року.