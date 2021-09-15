"Біткойн коштуватиме 500 тисяч доларів": головні фактори впливу та до чого тут Україна

Одна з найуспішніших інвесторок сучасності Кеті Вуд є давньою прихильницею криптовалют. Вона наполягає, на тому що біткойн нікуди не зникне та прогнозує подорожчання цифрової монети у найближчі роки.

Очільниця та засновниця інвестиційної компанії Ark Invest Кеті Вуд, капітал якої Forbes оцінюює у 400 мільйонів доларів, зізналася, якби їй довелося обрати лише одну криптовалюту, то вона зробила б ставку на біткойн, адже країни почали визнавати його законним платіжним засобом. Першим це зробив Сальвадор, тоді як Панама та Україна мають схожі плани.

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Кеті Вуд робить ставку на біткойн

Кеті Вуд очікує, що у наступні 5 років ціна біткойна може зрости у 10 разів до 500 тисяч доларів за монету. Втілення в життя прогнозу інвесторки залежить від двох факторів:

чи будуть компанії продовжувати диверсифікувати свої інвестиційні портфелі за допомогою біткойна,

чи будуть інституційні інвестори вклади 5% своїх коштів у криптовалюти.

За даними CoinDesk, актуальна вартість головної криптовалюти світу коливається на рівні 47 тисяч доларів за монету. Ринкова капіталізація цифрової монети становить 893,2 мільярда доларів.

Кеті Вуд робить ставку на біткойн / Інфографіка CoinDesk

Потенціал Ethereum

Інвесторка зазначила, що друга за популярністю криптовалюта світу – Ethereum – теж має потужний потенціал. З початку 2021 року, віртуальна монета подорожчала на 350%. Станом на 15 вересня вартість цифрової монети становить 3 415 доларів, а ринкова капіталізація – 400,4 мільярда доларів, згідно з CoinDesk.

Ethereum переживає бум активності розробників завдяки NFT і DeFi. Я в захопленні від того, що відбувається з DeFi, яка зменшує вартість інфраструктури фінансових послуг,

– додала Вуд.

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Крім того, вона додала, що "наша впевненість в Ethereum стрімко зросла після того, як ми стали свідками переходу від принципу захисту систем від зловживання послугами до принципу доказування зберігання певної кількості коштів на рахунку". Вуд розповіла, що, найімовірніше, інвестиційна стратегія щодо криптовалют буде виглядати наступним чином: