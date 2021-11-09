Бум на крипторинку: біткойн та Ethereum разом встановили історичні рекорди
Джерело:24 канал
Біткойн, який нещодавно встановив новий історичний рекорд, побив його знову 9 листопада. Друга криптовалюта світу – Ethereum – також на фоні загального зростання крипторинку встановила історичний рекорд.
Нові рекорди
Біткойн досягнув ціни в 68 530 доларів, що є новим історичним максимумом для криптовалюти, за даними CoinMarketCap. З початку року біткойн виріс на 130%. Нагадаємо, що кілька тижнів тому біткойну вдалося підскочити до 67 тисяч доларів.
Цікаво Розквіт Ethereum: як друга за популярністю криптовалюта світу може потіснити біткойн
Вартість Ethereum сягнула 4 837 доларів. З початку року він виріс на 550%. Нагадаємо, що ця криптовалюта впевнено йшла до нових вершин – ще 3 листопада вона встановила попередній рекорд на рівні 4 642 долари.
Причини росту криптовалют
Важко виділити причини росту окремих криптовалют, адже зараз умови є сприятливими для всього крипторинку. До прикладу, ще дві криптовалюти, які входять в п'ятірку криптовалют за капіталізацією, – Solana і Cardano – виросли на 23% і 9% відповідно за останні 7 днів.
Як пише видання Bloomberg, ймовірними причинами ажіотажу на ринку криптовалют є бажання інвесторів "добре" заробити, адже прибутковість цінних паперів США зараз рекордно низька.
Натомість для ринку криптовалют є багато позитивних новин. До прикладу, наприкінці жовтня у США запустили перші біткойн-ETF. Це як фондовий індекс, але прив'язаний до ціни біткойна. Це стало вагомим кроком у прийнятті біткойна у США.
Чого чекати від біткойна
- Міккель Морч, виконавчий директор крипто-хеджфонду ARK36, у коментарі CNBC сказав, що ціна біткойна в 70 тисяч доларів тепер здається неминучою.
- Аналітики JPMorgan ще сміливіші у свої прогнозах. Вони вважають, що біткойн може завершити цей рік на рівні 73 тисяч доларів. І після цього рухатися до нової мети – 146 тисяч доларів.