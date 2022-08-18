Скільки коштує майнінг біткойна у світі та в Україні: де це приносить прибуток

У світі криптовалют з одним із варіантів роботи є майнінг. Проте це досить дороге та енергозатратне заняття. Тож аналітики провели дослідження, скільки коштує цей процес у різних країнах. Зокрема, в Україні.

Згідно з результатами нового дослідження від експертів Управління енергетичної інформації США, Cable.co.uk та 911metallurgist, для майнінгу одного біткойна необхідно 1449 кіловат-годин енергії. Для порівняння середньостатистичне домогосподарство у США витрачає аналогічний обсяг енергії приблизно за 13 років.

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Скільки коштує майнінг у різних країнах

Тому витрати за майнінг суттєво залежать від вартості енергоресурсів. Також на цей показник впливає коливання цін та кількість майнерів у мережі призводить до постійних змін необхідного обсягу енергії та кінцеву вартість процесу.

У рамках дослідження вивчали дані зі 198 країн. Загалом середня вартість майнінгу біткойна коливається на рівні 35 404 доларів за монету. На момент створення цього матеріалу, вартість криптовалюти коливається на рівні 23 325 доларів, згідно з CoinDesk.

Відтак до п'ятірки найдорожчих країн, де можна майнити біткойни входять:

Венесуела – 246 530 доларів за 1 біткойн; Соломонові острови – 142 581 долар за біткойн; Антигуа та Барбуда – 89 412 доларів за монету; Мікронезія – 82 442 долари за біткойн; Кірібаті – 82 243 долари за монету.

Тож цей процес у державах з цього рейтингу далеко не прибутковий. Натомість найменше майнінг коштує у Кувейті. Там за видобування одного біткойна обійдеться в 1393 доларів. У фінансовому плані це означає, що майнери можуть отримати прибуток у розмірі 19 469 доларів.

Водночас в Україні вартість цього процесу можна оцінити у 12 744 доларів за біткойн, тож дохід майнерів складає приблизно 7 тисяч доларів. Україна посідає 23 сходинку з 198 країн у цьому рейтингу.

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