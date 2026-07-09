На криптовалюту чекає нове випробування – у зоні найбільшого ризику біткоїн

Криптоіндустрія почала готуватися до нової загрози – розвитку квантових комп'ютерів. Останні досягнення в цій сфері посилили побоювання, що технологія невдовзі зможе зламувати криптографічний захист цифрових гаманців і транзакцій, на якому базується світовий ринок у близько 2 трильйони доларів.

Чому BTC може постраждати найбільше

Натомість найбільш вразливим вважають біткоїн, адже через 17-річну історію транзакцій накопичилася велика кількість відкритих публічних ключів, що теоретично може полегшити злам. Деталі пояснили в Reuters, назвавши терміни небезпечних змін.

За різними оцінками дослідників, під у зоні ризику можуть опинитися від 35% до 50% монет, які наразі перебувають в обігу.

І ці дані вже впливають на інвестиційні рішення. Наприклад, на початку року глобальний керівник зі стратегії акцій Jefferies Крістофер Вуд виключив 10% частку біткоїна зі свого модельного інвестиційного портфеля, пояснивши це довгостроковою "екзистенційною" загрозою з боку квантових комп'ютерів.



Ціна BTC станом на 9 липня 2026 року / Скриншот investing.com

Утім, у криптоіндустрії не очікують, що ця технологія становитиме реальну проблему вже найближчим часом. За оцінками учасників ринку, до моменту, коли вона зможе зламувати сучасний криптографічний захист, залишаються роки.

За цей час галузь розраховує перейти на нові алгоритми шифрування, стійкі до таких обчислень. Щоправда, і цей процес вимагатиме часу – окремим компаніям може знадобитися близько двох років, аби повністю адаптувати свої системи.

Масштаб майбутньої модернізації вже порівнюють із підготовкою до "проблеми 2000 року", коли на оновлення комп'ютерних систем у світі витратили понад 300 мільярдів доларів.

Нагадаємо, у перший день липня під час азійських торгів біткоїн упав до найнижчого рівня за майже два роки, а саме 57 742 доларів. Однак згодом курс криптовалюти частково відновився – до близько 58 860 доларів на початку торгів у Нью-Йорку. Такі зміни пояснювали очікуванням інвесторів щодо продовження жорсткої монетарної політики регулятора США.