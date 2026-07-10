У США судитимуть болгарина, який у в'язниці провернув схему з криптовалютою

У центрі уваги американських правоохоронців знову опинився болгарин Россен Йосифов, якого ще у 2021 році засудили до понад 9 років ув'язнення за відмивання грошей. Тепер 53-річний чоловік отримав нові обвинувачення, перебуваючи за ґратами.

Як злочинець міг використати криптовалюту

Деталі справи повідомили в Bloomberg у п'ятницю, 10 липня. За версією слідства, підозрюваний допоміг незаконно вивести та переказати криптовалюту на суму 290 тисяч доларів, яка підлягала конфіскації в межах кримінального провадження.

У Секретній службі США такі дії назвали прямим викликом системі правосуддя та запевнили, що домагатимуться притягнення до відповідальності всіх, хто намагається обійти судові рішення. Тож тепер болгарину загрожує максимальне покарання у вигляді 25 років позбавлення волі.

До слова, схема діяла через фейкові оголошення на платформах, як eBay і Amazon. Румунське злочинне угруповання переконувало американців переказувати гроші за дорогі товари, яких насправді не існувало. Отримані кошти шахраї конвертували у біткоїни, а іноземні криптобіржі, серед яких була й компанія Йосифова RG Coins, переводили криптовалюту в готівку.



Ціна BTC станом на 10 липня 2026 року / Скриншот investing.com

Нагадаємо, під час торгів 1 липня біткоїн упав до найнижчого рівня за майже два роки, сягнувши позначки у 57 742 долари. Це сталося на тлі погіршення настроїв інвесторів щодо подальшої монетарної політики Федеральної резервної системи США.

З прив'язаних до біткоїна американських біржових фондів тоді вивели понад 4 мільярди доларів – рекордну суму за два роки їх існування. Щоправда, вже незабаром курс частково відновився.