Більше ніж капітал Воррена Баффета: скільки втратили 8 мільярдерів з початку року

Ілон Маск, Марк Цукерберг та ще 6 технологічних титанів сумарно втратили 118 мільярдів доларів. Це більше, ніж капітал легендарного інвестора Воррена Баффета.

Головна причина фінансових втрат мільярдерів – знецінення акцій росту у 2022 році. Forbes оцінює капітал Воррена Баффета у 116,1 мільярда доларів.

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Скільки втратили мільярдери

Засновник та глава компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск втратив 32 мільярди доларів менше ніж за шість тижнів. Попри це він все одно зберіг за собою звання найбагатшої людини світу.

Марк Цукерберг, який створив компанію Meta (у минулому Facebook), не дорахувався 36 мільярдів доларів у 2022 році. В основному це сталося через обвал акцій Facebook на 26% через невтішні дані за останній квартал 2021 року. Ринкова капіталізація компанії зменшилася приблизно на 240 мільярдів доларів. Це наймасштабніший обвал за день в корпоративній історії США.



Скільки втратили мільярдери з початку 2022 року / Фото Getty Images

Капітал Ілона Маска, на момент створення цього матеріалу, оцінюють удоларів, а Марка Цукерберга – удоларів, згідно з Forbes . За версією Bloomberg , гендиректор Tesla володіє статками у розмірідоларів, тоді як засновник Meta маєдоларів.

Джефф Безос, Білл Гейтс та колишній гендиректор Microsoft Стів Балмер втратили від 9 до 10 мільярдів доларів кожен. Капітал співзасновника та очільника фірми Oracle Ларрі Еллісона зменшився на 6 мільярдів доларів.

У засновників Alphabet, материнська компанія Google, Ларрі Пейджа та Сергія Бріна ситуація трохи краща. Вони втратили менш як 2 мільярди доларів, що показує невелике падіння вартості акцій Alphabet на 1% цього року.