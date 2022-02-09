Больше чем капитал Уоррена Баффета: сколько потеряли 8 миллиардеров с начала года

Илон Маск, Марк Цукерберг и 6 технологических титанов суммарно потеряли 118 миллиардов долларов. Это больше, чем капитал легендарного инвестора Уоррена Баффета.

Главная причина финансовых потерь миллиардеров – обесценивание акций роста в 2022 году. Forbes оценивает капитал Уоррена Баффета в 116,1 миллиарда долларов.

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Сколько потеряли миллиардеры

Основатель и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск потерял 32 миллиарда долларов менее чем за шесть недель. Несмотря на это, он все равно сохранил за собой звание самого богатого человека мира.

Марк Цукерберг, создавший компанию Meta (в прошлом Facebook), не досчитался 36 миллиардов долларов в 2022 году. В основном это произошло из-за обвала акций Facebook на 26% из-за неутешительных данных за последний квартал 2021 года. Рыночная капитализация компании уменьшилась примерно на 240 миллиардов долларов. Это самый масштабный обвал за день в корпоративной истории США.

Сколько потеряли миллиардеры с начала 2022 года / Фото Getty Images

Капитал Илона Маска, на момент создания этого материала, оценивают вдолларов, а Марка Цукерберга – вдолларов, согласно Forbes . По версии Bloomberg , гендиректор Tesla владеет состоянием в размередолларов, тогда как основателю Meta принадлежатдолларов.

Джефф Безос, Билл Гейтс и бывший гендиректор Microsoft Стив Баллмер потеряли от 9 до 10 миллиардов долларов каждый. Капитал соучредителя и руководителя фирмы Oracle Ларри Эллисона снизился на 6 миллиардов долларов.

У основателей Alphabet, материнская компания Google, Ларри Пейджа и Сергея Брина ситуация немного лучше. Они потеряли менее 2 миллиардов долларов, что показывает небольшое падение стоимости акций Alphabet на 1% в этом году.