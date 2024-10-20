Білл Гейтс розповів, скільки у ньому буде грошей у разі втрати 99% капіталу

Американський мільярдер та підприємець Білл Гейтс уже роками входить до рейтингу найбагатших людей у світі. На одному інтерв'ю він зізнався, скільки грошей у нього залишиться, якщо він втратить майже увесь свій капітал.

Білл Гейтс розповів про свій капітал

Співзасновник компанії Microsoft Білл Гейтс на шоу американського коміка та ведучого зізнався, скільки грошей у нього залишиться, якщо він втратить майже увесь свій капітал. На момент інтерв'ю для The Late Show with Stephen Colbert його статки оцінювали у 138 мільярдів доларів.

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Це означає, що у разі втрати 99% капіталу Білл Гейтс все одно залишиться мільярдером. За його словами, його капітал складе 1,3 мільярда доларів.

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На момент створення цього матеріалу, Forbes оцінює статки Білла Гейтса у 105,5 мільярда доларів. Він займає 14 сходинку у рейтингу найбагатших людей світу, який очолює Ілон Маск. Тоді як Bloomberg повідомляє, що Гейтс володіє капіталом у розмірі 162 мільярдів доларів.