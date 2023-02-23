Відкат на 15 років назад, – представник Світового банку про бідність в Україні та війну Росії

Регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі розповів про наслідки війни Росії проти України у контексті фінансового забезпечення. Є як позитивні моменти, так і вкрай негативні наслідки.

Перш за все Аруп Банерджі заявив, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 8 мільйонів осіб опинилися за межею бідності. Проте він наголошує, що ситуація могла б бути суттєво гіршою, якби не реформи, які провели напередодні війни.

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Серйозний відкат у боротьбі з бідністю

За словами регіонального директора Світового банку у справах країн Східної Європи, одним із наслідком війни Росії став регрес у досягненні цілей стосовно скорочення рівня бідності в Україні. Йдеться про відкат на 15 років назад.

Тоді як основою для стійкості України стали успішні та складні реформи у сфері макроекономічного управління та розбудови інститутів, які запроваджували протягом останніх років напередодні повномасштабного вторгнення Росії.

Що таке бідність Це соціальне становище, яке можна схарактеризувати відсутністю необхідних матеріальних засобів для повноцінного Це соціальне становище, яке можна схарактеризувати відсутністю необхідних матеріальних засобів для повноцінного життя.



Наприклад, йдеться про відсутність можливості прогодувати власну родину, дати освіту дітям чи забезпечити сім'ю якісним медичним обслуговуванням. життя.Наприклад, йдеться про відсутність можливості прогодувати власну родину, дати освіту дітям чи забезпечити сім'ю якісним медичним обслуговуванням.

Банерджі додав завдяки останнім реформам Україна змогла збалансувати свої зусилля задля підвищення конкуренції та економічної ефективності держави. Важлива частина цих процесів – захист найвразливіших верств населення. Зокрема, йдеться про виплати соціальної допомоги та пенсій, навіть попри те, що війна вдарила по бюджетних можливостях Уряду України.

Представник Світового банку заявив, що увага до процесу реформування та посилення потенціалу, прозорості управління будуть мати вкрай важливе значення для переходу до повоєнного відновлення.