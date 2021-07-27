Джефф Безос запропонував NASA 2 мільярди доларів: яку ціль він переслідує та до чого тут SpaceX

Мільярдер Джефф Безос написав відкритого листа NASA з пропозицією покрити витрати на програму Human Landing System. Йдеться про 2 мільярди доларів. До чого тут SpaceX та Ілон Маск – читайте далі.

Космічна компанія Джеффа Безоса Blue Origin запропонувала NASA покрити мільярдні витрати по контракту для висадки астронавтів на Місяць.

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Безос звернувся до NASA ​

Компанія Blue Origin заявила, що покриє 2 мільярди доларів за перші два роки виробництва нового космічного апарата. Крім того, у компанії заявили, що готові відмовитися від виплат протягом перших двох років, якщо NASA віддасть їм цей проєкт. Blue Origin також запропонувала створити та запустити місію з пошуку шляхів своїм коштом, а також укласти з NASA контракт із фіксованою ціною, який позбавить космічне агентство будь-яких надмірних витрат.

Пропозиція мільярдера може допомогти Blue Origin отримати перевагу над космічною компанією SpaceX, оскільки варіант Безоса дешевший. Попри те, що престижний контракт на 2,9 мільярда доларів отримала саме компанія Ілона Маска, у травні космічне агентство було вимушено призупинити дію договору. Все тому, що Blue Origin подала протест, назвавши його "несправедливим". У своєму листі Безос наголосив на своєму бажанні зберегти конкурентоспроможність програми Human Landing System, дозволивши NASA вибрати дві компанії замість однієї для побудови космічної техніки, щоб доставити астронавтів на Місяць.

Без конкуренції, через короткий час після укладення контракту, NASA матиме обмежені можливості, оскільки намагається узгодити пропущені терміни, зміни в дизайні та перевитрати коштів,

– написав Джефф Безос.

Реакція NASA та Маска

У червні Сенат США прийняв закон про технології та науку. Цей документ включає поправку, відповідно до якої NASA додатково виділять 10 мільярдів доларів для польоту на Місяць, однак від агентства вимагають обрати ще одну компанію для реалізації цього проєкту. Засновник SpaceX Ілон Маск виступав проти цієї поправки.

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NASA відомо про лист Безоса, однак представник агентства відмовився від коментарів задля того, щоб зберегти "цілісність перевірки". Перш ніж вибрати одного переможця конкурсу, NASA уклало 10-місячні контракти з трьома компаніями, щоб розпочати роботу над проєктом та мати вибір. Ними стали: