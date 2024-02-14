Безос різко продав акції Amazon на 4 мільярди доларів: що відбувається

Американський бізнесмен Джефф Безос за кілька днів продав цінні папери Amazon на мільярди доларів. Схоже, що це частина плану підприємця, який він має на меті втілити в життя до кінця січня 2025 року.

Джефф Безос продав акції Amazon на мільярди доларів за 4 дні

Згідно зі звітами, Джефф Безос з п'ятниці до понеділка продав 12 мільйонів цінних паперів компанії приблизно на 2 мільярди доларів. Аналогічну операцію бізнесмен здійснив тижнем раніше. Ціна угоди також становила приблизно 2 мільярди доларів.

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Навіть після продажу орієнтовно 24 мільйонів цінних паперів на 4 мільярди доларів бізнесмен залишається найбільшим акціонером Amazon. Його частка становить приблизно 9%, за даними S&P Capital IQ. Крім того, раніше повідомляли, що Джефф Безос планує до кінця січня 2025 року продати 50 мільйонів акцій компанії Amazon через брокера Morgan Stanley.

Що варто знати про динаміку акцій Amazon:

За останні 12 місяців цінні папери компанії, яку заснував Джефф Безос, зросли на понад 50%;

Ба більше, вартість акцій Amazon наблизилася до свого історичного рекорду;

Тоді як ринкова капіталізація американської компанії зросла до 1,75 трильйона доларів.