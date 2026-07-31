Без цього документу пенсіонерам доведеться платити за проїзд

Пенсіонери в Україні мають право на безоплатний проїзд у деяких видах транспорту. Ця пільга поширюється і на залізницю, але саме приміське сполучення.

Як пенсіонери можуть не платити за проїзд?

Пенсіонери можуть не платити за проїзд лише якщо вони мають при собі пенсійне посвідчення, йдеться в постанові Кабміну "Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

До того ж, потрібно розуміти, що ця пільга діє не на весь транспорт. Наразі вона поширюється на:

трамваї;

автобуси;

тролейбуси.

А от в метро та таксі пенсіонерам доведеться платити за проїзд. До того ж є важливий нюанс щодо маршруток. Право та правила проїзду пенсіонерів у маршрутному таксі визначає місцевий уряд. Наприклад, у деяких містах пенсіонери мають право їздити у маршрутках безоплатно, проте кількість пільгових місць на одному рейсі обмежена.

Наразі, аби підтвердити пільгу, пенсіонерам непотрібно мати при собі саме паперове посвідчення. Достатньо буде і електронного варіанту в Дії.

До слова, пенсіонери мають право на низку інших пільг. Зокрема, звільнення від земельного податку. Така пільга доступна особам, що вийшли на пенсію за віком та мають ділянку, яка відповідає визначеним лімітам.

Тако пенсіонери можуть отримати безоплатну первинну юридичну допомогу. Тобто, наприклад, консультацію чи роз'яснення від спеціалістів.