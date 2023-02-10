Готові платити безконтактно: українці перестають користуватися пластиковими картками

Попри виклики війни, безконтактна форма оплати все більше набирає популярності серед українців. Третина з них готові перейти виключно на цифрові картки.

Чи готові українці відмовитися від пластикових карток

За результатами дослідження Mastercard кожен другий українець здійснив безконтактну оплату за допомогою смартфона чи інших гаджетів з NFC (51%) протягом останнього року. А третина стверджує, що готова повністю відмовитися від пластикових платіжних карток на користь цифрових у найближчі два роки.

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Відтак найбільш помітно частота безготівкових оплат впродовж останнього року зросла у таких категоріях:

комунальні послуги — де 75% опитаних здійснювали оплати у безготівковій формі завжди;

ліки – 61% опитаних;

квитки на потяг, міжміські автобуси та літаки – 47%;

одяг та взуття – 46%;

проїзд у міському громадському транспорті – 26%.

Щодо розрахунків у фізичних торгових точках, то тут 59% українців обирають саме безготівкові оплати.

Цікаво, що

Скільки українців платять безконтактно / Інфографіка Mastercard

Допомога та криптовалюти – без готівки

Дві третини, а це 66% українців, донатили безготівково протягом усього 2022 року. А 90% тих, хто отримує фінансову допомогу від різних міжнародних організацій та фондів, отримують її на банківську картку.

Операції з криптовалютами теж набрали популярності серед українців. 30% респондентів здійснювали або планують здійснити операції з криптою. Серед них 13% вже мали такий досвід, а 17% лише планують.

Криптовалюта та допомога / Інфографіка Mastercard