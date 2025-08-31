Саме одиницю виміру барель застосовують для виміру об'єму багатьох рідин. Зокрема, і нафти.

Як співвідносяться барель нафти та літр бензину?

Для виміру нафти використовують саме "американський нафтовий барель", пише 24 Канал.

Вперше ця одиниця виміру біла застосована ще у XX столітті. Вважається, що 1 барель це приблизно – 158,988 літра.

Зверніть увагу! Закріпилась одиниця виміру "барель" через свою практичність. Адже таким чином вести підрахунки зручніше.

Округлимо, для зручності підрахунків, вважаючи, що в 1 барелі – 160 літрів нафти. Бензину з такої кількості виходить майже у два рази менше, орієнтовно – 85 – 102 літри (октанове число 95 – 92). Точна кількість залежить від:

якості сировини;

технології перероблення (її ефективності).

Довідка: Октанове число бензину – це показник його стійкості до самозаймання у двигуні. Чим вище число, тим менша ймовірність детонації.

Скільки сировини можна отримати з 1 бареля нафти?

З 1 бареля нафти можна отримати значну кількість сировини різного типу:

160 літрів нафти це приблизно – 25 – 30 літрів дизелю;

20 – 25 літрів авіаційного пального;

5 – 7 літрів мазуту;

4 – 5 літрів скрапленого газу.

Також 1 барель нафти це орієнтовно 9 – 11 літрів нафтопереробного газу та 8 – 10 літрів нафтового коксу.

Цікаво! З 1 бареля нафти виходить усього 1 літр моторної оливи. Ця рідина, зокрема, використовується для змащення деталей двигуна.