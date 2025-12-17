Чи відшкодує НБУ гроші за спалені при пожежі банкноти

Наразі в Україні пожежі не рідкість. Для тих, хто зберігає гроші вдома, поява вогню може принести значні збитки. Чи можна отримати компенсацію від НБУ за такі збитки, читайте далі.

Чи дає НБУ компенсацію за спалені гроші?

Компенсацію за значно пошкоджені від пожежі гривні дійсно можна отримати, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Гаразд".

Значно пошкоджені банкноти гривні через пожежу та дію вогню можна віддати на дослідження для відшкодування збитків. Якщо дослідження виявлять, що гроші справжні та платіжні, ви отримаєте компенсацію,

Аби було проведено дослідження, потрібно звертатись до регіональних підрозділів грошового обігу НБУ. Наразі вони працюють в таких областях:

Дніпропетровська;

Львівська;

Хмельницька;

Одеська.

Окрім пошкоджених банкнот, необхідно надати:

довідку про пожежу чи іншу ситуацію (за наявності);

або ж вказати у заяві причину пошкодження банкнот.

За результатами досліджень, що проводяться НБУ безкоштовно, клієнтам відшкодовується відповідна сума грошей, визнаних справжніми і платіжними. Неплатіжні банкноти Національний банк не відшкодовує,

Де перевірити банкноту, якщо немає підрозділів НБУ?

У випадку, якщо ви не маєте поруч підрозділу грошового обігу НБУ, можна звернутись до уповноважених банків, повідомляє регулятор. До таких належать:

Приватбанк;

ПУМБ;

Ощадбанк;

Райффайзен Банк.

Зверніть увагу! В цьому випадку дослідження також проводить НБУ. Уповноважений банк лише передає пошкоджені кошти та супутні документи.

Що важливо знати про гривні зараз?