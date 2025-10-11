Чи існує купюра 200 євро
- Існують дві серії єврових банкнот, перша з яких випущена у 2002 році, а друга - "Європа" - з 2013 по 2019 роки.
- Банкноту 500 євро поступово виводять з обігу.
Станом на зараз, існує дві серії єврових банкнот. Перша була випущена ще у 2002 році. До неї входили номінали: 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 євро.
Які євро є зараз?
Друга серія отримала назву "Європа" і випускалися протягом 2013 – 2019 років. До неї входили номінали: 5, 10, 20, 50, 100 і 200 євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейський центральний банк.
Цікаво! Назву "Європа" ця серія отримала не просто так. Річ у тім, що на цих банкнотах зображено міфічного персонажа – принцесу Європи.
Банкноти першої серії є законним платіжним засобом і завжди зберігатимуть свою вартість. Вони продовжуватимуть обігатися разом із банкнотами серії "Європа", доки не будуть вичерпані запаси,
– наголошує ЄЦБ.
З другої серії вилучено банкноту 500 євро не просто так. Річ у тім, що її часто підроблювали та використовували в шахрайських цілях.
Зараз 500 євро поступово виводять з обігу. Водночас вони залишаються чинним платіжним засобом.
Що важливо знати про євро?
У 2023 році НБУ скасував поняття "незначно зношені" банкноти. Відповідно, такі купюри мають прийматися фінансовими установами. Водночас значно зношені банкноти передаються на інкасо.
Курс євро в Україні стабільний. Відбуваються лише незначні коливання. Протягом жовтня очікуваний люфт: від 47,50 до 49,50 гривні. На цьому тижні курс повинен знаходитись в межах – від 48 до 49,50 гривень.