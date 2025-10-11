Станом на зараз, існує дві серії єврових банкнот. Перша була випущена ще у 2002 році. До неї входили номінали: 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 євро.

Які євро є зараз?

Друга серія отримала назву "Європа" і випускалися протягом 2013 – 2019 років. До неї входили номінали: 5, 10, 20, 50, 100 і 200 євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейський центральний банк.

Цікаво! Назву "Європа" ця серія отримала не просто так. Річ у тім, що на цих банкнотах зображено міфічного персонажа – принцесу Європи.

Банкноти першої серії є законним платіжним засобом і завжди зберігатимуть свою вартість. Вони продовжуватимуть обігатися разом із банкнотами серії "Європа", доки не будуть вичерпані запаси,

– наголошує ЄЦБ.

З другої серії вилучено банкноту 500 євро не просто так. Річ у тім, що її часто підроблювали та використовували в шахрайських цілях.

Зараз 500 євро поступово виводять з обігу. Водночас вони залишаються чинним платіжним засобом.

Що важливо знати про євро?