Продаж речей через інтернет: ось за які перекази банк може заблокувати вашу картку

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Чи можуть заблокувати картку через продаж речей в інтернеті

В Україні немає автоматичної заборони на отримання грошей за продаж особистих речей через OLX, Prom.ua або соціальні мережі. Людина може продати старий смартфон, ноутбук, одяг, меблі чи побутову техніку та отримати оплату на власну банківську картку. Однак банки зобов'язані здійснювати фінансовий моніторинг операцій клієнтів. Це передбачено Законом України №361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Відповідно до цього закону, фінансові установи застосовують ризик-орієнтований підхід. Тобто аналізують операції з урахуванням фінансового стану клієнта, характеру його діяльності, регулярності надходжень та інших обставин.

Зверніть увагу! Наприклад, якщо людина час від часу продає власні вживані речі й отримує за них окремі перекази, це не обов'язково приверне увагу банку. Інша ситуація — коли на особисту картку регулярно надходять гроші від десятків різних людей, причому платежі можуть бути схожими за сумами та мати систематичний характер.

У такому випадку банк може зацікавитися походженням коштів і попросити клієнта пояснити економічний зміст операцій. Водночас сам факт отримання переказу за продану річ не означає, що картку обов'язково заблокують.

Важливо також розрізняти фінансовий моніторинг і податковий контроль. У Державній податковій службі пояснювали, що продаж власних вживаних речей через інтернет-майданчики сам по собі не є підставою для фінансової чи адміністративної відповідальності. Водночас систематична торгівля товарами з метою отримання прибутку може розглядатися як підприємницька діяльність, для якої необхідно дотримуватися відповідних законодавчих вимог.

Що робити, якщо банк зацікавився переказами за продані речі

Якщо банк звернувся до клієнта із проханням пояснити походження коштів, не варто ігнорувати такий запит. Фінансова установа може попросити документи або інші підтвердження, які допоможуть встановити характер операцій.

Зокрема, якщо йдеться про продаж особистого майна, можна надати:

скриншот оголошення про продаж речі на OLX або іншому майданчику;

листування з покупцем щодо вартості та умов продажу;

підтвердження оформлення замовлення;

накладну або інформацію про відправлення товару поштовим оператором;

банківську виписку, яка підтверджує отримання оплати.

Конкретний перелік документів залежить від обставин операції та запиту банку. Головне — пояснити, за що саме надійшли гроші та чому переказ відповідає характеру звичайного продажу особистої речі.

Водночас потрібно розуміти, що запит банку та блокування картки — це різні речі. У першому випадку фінансова установа просить надати інформацію, а в другому можуть застосовуватися обмеження щодо проведення операцій або обслуговування рахунку.

Відповідно до статті 15 Закону №361-IX, банк має право відмовити у проведенні фінансової операції або припинити ділові відносини з клієнтом у передбачених законодавством випадках. Зокрема, це можливо, якщо клієнт не надає необхідних для фінансового моніторингу документів чи відомостей або за результатами оцінки встановлено неприйнятно високий ризик.

Зверніть увагу! Подібну позицію підтверджує і судова практика. Зокрема, у постанові від 1 липня 2026 року у справі №331/194/25 Верховний Суд розглядав спір щодо відмови банку проводити операції після ненадання клієнтом документів про походження коштів.

Тому українцям, які продають речі через інтернет, варто зберігати підтвердження таких операцій. Якщо ж продажі стають регулярними, охоплюють значну кількість товарів і фактично перетворюються на торгівлю, слід подбати про належне оформлення діяльності та виконання податкових зобов'язань.

Отже, продати власний телефон, одяг чи побутову техніку через інтернет і отримати гроші на картку можна. Проте регулярні нетипові надходження можуть зацікавити фінансовий моніторинг, а ненадання запитаних банком пояснень і документів за певних обставин може призвести до обмеження операцій або припинення обслуговування рахунку.

До речі, тривала несплата за комунальні послуги може мати для споживачів серйозні фінансові наслідки, зокрема арешт коштів на банківських рахунках.