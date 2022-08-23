Вперше з початку війни банківський сектор України вийшов на прибуток: про яку суму йдеться

Українські банки вкотре продемонстрували сильні позиції. Річ у тому, що Нацбанк вперше після повномасштабного вторгнення росії в Україну про чистий прибуток платоспроможних банків.

Згідно з останніми даними, українські банки вперше з березня 2022 року вийшли на прибутковість. Загалом "чистими" банківський сектор заробив у січні – липні 3,407 мільярда гривень.

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Банківський сектор України вийшов на прибуток

Загалом за два квартали 2022 року, українські банки отримали доходи у розмірі 189,092 мільярда гривень. Витрати за аналогічний період склали 185,675 мільярда гривень. Згідно з даними Нацбанку, українські банки зуміли сформувати суттєві резерви під очікувані збитки через наслідки повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Ціни на нафту різко пішли вгору. Одна з причин – заява Саудівської Аравії щодо можливого зменшення обсягів видобування нафти.

Водночас обсяг відрахувань до резервів зросли у 12 разів, якщо порівнювати з січнем – червнем роком раніше. Ця сума складає 73,560 мільярда гривень. Згідно з даними РБК-Україна, у 2021 році прибуток банківського сектору зріс майже вдвічі й досягнув рекордної позначки: