Пошкодження банкнот гривні: чому банки так роблять та як діяти українцям  

Українські банки в окремих випадках мають право псувати банкноти гривні. Для чого це потрібно – читайте далі.

Якщо у банку немає можливості вивезти готівку з врахуванням бойових дій чи їхньої ймовірної загрози, то необхідно перевести банкноти у неплатіжний стан.

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Пошкоджені банкноти гривні

Українські банки мають кілька варіацій для пошкодження банкнот. Один із них просвердлювання грошей з кількома рівними отворами. Також вони можуть використати наступні способи:

обрізати щонайменше 50% від загальної площі банкноти;

від загальної площі банкноти; порізати банкноту навпіл чи на три частини;

пошкодження спеціальними розчинами чи іншими речовинами, за допомогою яких зафарбують щонайменше 50% від всієї банкноти.

Для чого ця інформація жителям України

Долар продовжує зміцнювати позиції на ринку проти кошика з 6 національних валют основнихторгових партнерів США. Індекс долара наблизився до максимуму за рік.

У Нацбанку попереджають, що на сьогодні існує ризик потрапляння в обіг гривень, які цілеспрямовано зіпсували банки, з регіонів та територій, які наразі тимчасово перебувають під контролем ворога. Йдеться про гроші, які могли викрасти російські окупанти або мародери із захоплених відділень українських банків.

Центробанку уже передали кілька відповідних банкнот від банків на дослідження. Тож Нацбанк закликає і громадян, і бізнес надалі бути уважними та враховувати цю інформацію й не приймати пошкоджені банкноти під час розрахунків готівкою. Головна причина – вони більше не є платіжним засобом. Тому варто попросити про інші.

Що ще потрібно робити

Крім того, варто повідомити поліціянтів про розповсюджувачів таких грошей, аби зупинити їхню незаконну діяльність. Якщо виникнуть сумніви, то можна звернутися по допомогу до будь-якого банку. Під час воєнного стану пошкодженні банкноти неможливо обміняти.

Натомість ці гроші вилучають з обігу для проведення перевірки в НБУ. Також Нацбанк закликає банки вжити додаткових заходів, аби унеможливити потрапляння таких банкнот до їхніх кас.