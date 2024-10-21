Росіянам тут не раді: в якій країні банки виконують санкції проти Москви на повну

Банки на Кіпрі активно відмовляються від російських клієнтів. Це напряму пов'язано з санкціями проти Росії, які запровадили після повномасштабного вторгнення в Україну.

Банки на Кіпрі масово відмовляються від росіян

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, частка російських клієнтів у банках Кіпру стала меншою майже вдвічі, впавши до 0,35%. Крім того, на російські депозити припадає 1,53% від загального обсягу вкладів у банках. Раніше ця частка становила 2,21%, пише Assosiated Press.

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Загалом з 2022 року кіпрські кредитори втратили більше ніж 13 тисяч клієнтів, як і 35 тисяч рахунків із Росії та України. Фінансові втрати банківського сектори оцінили у 2 мільярди євро.

Крім того, додають, що банки на Кіпрі мають на меті показати, що вони відмовилися від слабкої практики нагляду, що була вигідною для так званих тіньових вкладників. Для прикладу, можна згадати про заможних російських олігархів.

Місцеві чиновники прагнуть залучити міжнародні інвестиції. За їхніми словами, цьому сприятиме прозора фінансова система. Тоді як у Bank of Cyprus наголосили, що кіпрські банки є одними з небагатьох міжнародних кредиторів, які повністю застосовують обмеження щодо товарів як цивільного, так і військового призначення, на противагу багатьом "дружнім" Росії країнам.