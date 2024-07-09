У Monobank розповіли про проблеми зі збором для "Охматдиту" та чи вдалося їх вирішити

У понеділок, 8 червня, Росія вчинила черговий масовий ракетний обстріл України. У відповідь Monobank спільно з UNITED24 запустили збір на потреби лікарні "Охматдит", яка серйозно постраждала. Проте співзасновник банку повідомив про певні проблеми з банкою.

Першою ціллю збору була сума у розмірі 100 мільйонів гривень. Оскільки цієї позначки досягли всього за три години, то збір коштів продовжили.

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Гороховський повідомив про проблеми у Monobank

Вранці 9 червня співзасновник Monobank Олег Гороховський повідомив, що виникли певні проблеми. Згідно з його дописом "банка не витримала і зламалася".

Гороховський заявив, що банк працює над тим, аби все полагодити. Крім того, він перепросив у дописі. На момент створення цього матеріалу, уже зібрали майже 194 мільйони гривень, тоді як кінцева ціль – 250 мільйонів гривень.

Станом на 11:17 ранку за київським часом Олег Гороховський повідомив у соціальній мережі, що проблему з "банкою" вдалося вирішити. Банків додав, що збір триває.