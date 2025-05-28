Компанії з ОАЕ хочуть купити бізнес банку UniCredit в Росії: нюанси, на які варто звернути увагу

Відразу декілька компаній з ОАЕ хочуть купити активи відомо італійського банку в Росії. Йдеться про банк UniCredit, який досі працює на російському ринку.

Компанії з ОАЕ хочуть купити російський бізнес UniCredit

Три компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів виявили цікавість до активів італійського банку UniCredit в Росії. Проте вони хочуть купити ці активи зі значною знижкою, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Інвестиційні фонди Asas Capital та Mada Capital планують створити спеціальну структуру та об'єднатися з компанією Inweasta. Інвестиційна фірма Inweasta, яку створили в 2022 році, уже працює на ринку в Росії. Засновником компанії Inweasta є Андрій Єлінсон. Раніше він був очільником компанії "А1", а також входив до топових менеджерів російської "Альфа-Груп".

Варто додати, що "А1" – це інвестиційний субхолдинг консорціуму "Альфа-Груп", який створили у 1989 році. Серед творців цього проєкту російські олігархи Михайло Фрідман, Герман Хан і Олексій Кузьмічов, за даними Інституту постінформаційного суспільства.

До теми! Група компаній Inweasta контролює активи на понад 1 мільярд доларів.

Компанії з ОАЕ хочуть придбати російський бізнес UniCredit зі знижкою на рівні 60% від ринкової вартості. При цьому роль Inweasta у цьому процесі може дуже спростити угоду. Річ у тім, що компанія займається вирішенням транскордонних суперечок.

Для прикладу, у 2024 році ця компанія викупила бізнес чеської групи PPF на російському ринку. Для цього вона отримала дозволи від центрального банку та підкомітету з іноземних інвестицій.

Водночас італійський банк UniCredit, який досі працює в Росії, має піти з цього ринку. Це вимога регуляторів. Ба більше, бізнес в Росії ставить під загрозу угоду про купівлю банку Banco BPM.