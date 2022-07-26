Прибутки вже не ті: чому один із потужних банків Швейцарії провалив другий квартал

Акції швейцарського банку UBS почали знецінюватися на ринку. Що стало головною причиною такої динаміки та що загалом відбувається у банківському секторі – читайте далі.

Цінні папери UBS зі штаб-квартирами у Базелі й Цюриху відреагували на звіт про прибутки банку у другому кварталі 2022 року (квітень – червень). Річ утому, що фактичні показники не досягли очікуваних прогнозів. Тому акції фінустанови впали на 7,3% станом на 12:58 у Цюриху.

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Невиправдані очікування щодо прибутків UBS

Чистий дохід швейцарського банку за квартал склав 2,1 мільярда доларів. Аналітики прогнозували, що UBS за цей період зможе вийти на суму у розмірі 2,4 мільярда доларів. Важливими факторами впливу протягом трьох місяців були:

зменшення доходів в ключовому бізнесі з управління капіталом,

відтік у сфері управління активами,

управління активами, результати в інвестиційно-банківському секторі, які також не виправдали очікувань.

Додають, що протягом попередніх трьох місяців масштабний розпродаж на ринку утримував заможних клієнтів на обочині, тоді як інституційні інвестори виводили кошти. Для прикладу:

Відділ з управління активами UBS зафіксував відтік у розмірі 12,1 мільярда доларів США, оскільки інвестори виходили з акцій протягом другого кварталу;

доларів США, оскільки інвестори виходили з акцій протягом другого кварталу; Дохід підрозділу включає прибуток від продажу частки UBS в японському підприємстві з нерухомості, яке частково належить компанії Mitsubishi Corp.

Індекс долара США на сьогодні д емонструє позитивну динаміку. Валютна пара долар– швейцарський франк теж пішов трохи вгору.

Бізнес швейцарської компанії з управління приватним капіталом в UBS отримав дохід у розмірі 1,16 мільярда доларів до сплати податків. Цей процес був обтяжений спадом торгової активності клієнтів, особливо в Америці та Азії. На момент створення цього матеріалу, акції UBS демонструють наступну динаміку:

На біржі у Нью-Йорку цінні папери UBS коливаються на рівні 16,78 долара за штуку, згідно з Yahoo!Finance;

за штуку, згідно з Yahoo!Finance; Ринкова капіталізація фінансової установи становить 59,1 мільярда доларів;

доларів; На фондовому ринку у Цюриху акції банку торгуються за ціною 14,85 швейцарського франка (15,43 долара США).

франка (15,43 долара США). Цінні папери з початку торгів до 17:00 за київським часом втратили 8,17% . З початку року цей показник впав майже на 9,26% .

. З початку року цей показник впав майже на . Ринкова капіталізація фінустанови на біржі у Швейцарії зупинилася на рівні 52,39 мільярда швейцарських франків або 54,4 мільярда доларів, згідно з даними Google Finance.

Динаміка у банківському секторі

Загалом глобальні банки стикаються із реальність у вигляді зростання цін (інфляція) та сповільнення темпів економічного зростання. Ще один фактор впливу – Китай, де карантини завдала шкоди попиту на продукти із сектору трейдингу та інвестицій.

Водночас приватна банківська корпорація зі Швейцарії Julius Baer Group цього тижня оптимістично заявила, що "найгірше уже в минулому" у контексті розпродажу на фондовому ринку. Натомість в UBS вважають, що знервованість клієнтів залишиться.

Ми бачили як приватні клієнти, зважаючи на усю невизначеність, відкладали їхні гроші та чекали поки ситуація стане більш зрозумілою,

– заявив головний виконавчий директор UBS Ральф Гамерс.

Очільник швейцарського інвестиційного банку також назвав другий квартал 2022 року – один із найскладніших періодів для інвесторів за останні 10 років. Аналітик Кіан Абухоссейн з Morgan Stanley додав, що на сьогодні UBS відстає від своїх аналогів із США як в інвестиційно-банківському секторі, так і Morgan Stanley в управлінні активами.

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