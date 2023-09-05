Один з найбільших банків Волл-стріт "відріже" росіян від звичної усім послуги

Американська банківська та фінансова корпорація Citigroup повідомила про серйозні зміни для клієнтів у Росії. Більше про це – читайте далі у матеріалі.

Citigroup згортає мережу банкоматів у США

"Дочка" Citigroup до кінця 2023 року згорне мережу своїх банкоматів у Росії. Кредитор запропонував клієнтам для проведення бажаних операцій використовувати онлайн-банкінг, за даними російських ЗМІ.

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Нагадаємо, що корпорація Citigroup влітку 2022 року ухвалила рішення про припинення роботи свого підрозділу у Росії. Це мало вилитися у списання близько 170 мільйонів доларів.

Крім того, торік російський комерційний банк Uralsib викупив споживчі кредити "дочки" Citigroup та буде продовжувати їхнє обслуговування. Американський кредитор додав, що угода з Uralsib – це частина процесу зі скорочення операцій та діяльності у Росії.

На момент створення цього матеріалу, вартість акцій американської корпорації Citigroup коливається на рівні. Ринкова капіталізація банку становить майже, за даними Yahoo!Finance.

Річ у тому, що компанія Citigroup увійшла до переліку 45 банків, угоди з акціонерним капіталом яких обмежив російський президент Володимир Путін. Проте за словами очільниці центробанку Росії, цей указ стосувався лише угод, які пов'язані з акціями. Тож, у банків залишається можливість продавати свої кредитні портфелі без отримання відповідної згоди на це від представників російської влади.

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