Йдеться про відмивання грошей через банк Citigroup, який є найбільшим у США. Додають, що наркоторговці вирішили, що саме цей кредитор є "більш сприятливим", з менш жорстким контролем за шахрайством.

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Наркоторговці обрали "улюблений" банк для відмивання грошей

Американські прокурори вказали в обвинувальному висновку, що двоє жителів Каліфорнії поклали десятки тисяч доларів у банкомати Citi. Цих осіб підозрюють у співпраці з мексиканським картелем Сіналоа. Зокрема, повідомляють такі деталі:

Принаймні тричі в січні 2021 року жителі Каліфорнії вносили в банкомати нелегальну готівку на загальну суму майже 36 тисяч доларів;

Згідно з позицією прокурорів, розділивши суму на десятки менших депозитів, вони не перевищували межу у 10 тисяч доларів, за яким банки зобов'язані звітувати про операції з готівкою перед Казначейством США.

В Управлінні з боротьби з наркотиками вказали, що підозрювані були частиною масштабної злочинної мережі, яка займалася відмиванням грошей у США. Йдеться про, щонайменше, 50 мільйонів доходів від продажу фентанілу та метамфетаміну. Крім того, додали, що цей дует перевірив кілька банків, перш ніж зупинити свій вибір на Citi.