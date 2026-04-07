Не зміг вийти з російського ринку: банк-гігант з Нідерландів ошелешив заявою

Нідерландська банківська група ING розірвала угоду, щодо продажу "російського бізнесу". Йдеться про реалізацію ING Bank (Eurasia). Його мала придбати компанія Global Development JSC.

Що відомо про рішення нідерландського банку?

Фактично, це означає, що ING поки не покидає російський ринок, повідомляє компанія на своєму офіційному сайті.

Зауважимо, домовленість, щодо продажу ING Bank (Eurasia) JSC російській компанії Global Development JSC з'явилась значно раніше. Про угоду повідомили ще 28 січня 2025 року, зазначає Forbes.

Однак реалізація так і не була здійснена. Річ у тім, що Global Development JSC не змогла отримати необхідні дозволи від російської влади. А керівництво ING не бачить підстав, що це таки відбудеться.

Наша позиція залишається незмінною: ми не бачимо майбутнього для ING у Росії та зосереджені на припиненні нашої діяльності на російському ринку. Ми оцінюємо наступні кроки для досягнення цієї мети,

– вказує ING.

Як вказує компанія, вони готові до того, що будь-який альтернативний сценарій виходу з російського ринку матиме вплив на компанію. Імовірно, він буде аналогічний до того, який виник при попередній угоді.

Що відомо про діяльність ING в Росії?