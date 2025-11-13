Знову "кинули": з Росії вийшов ще один великий банк

З території Росії вийшов великий банк – американський Citibank. Він був одним з найбільших на російському ринку.

Що відомо про продаж американського Citibank?

Citibank входив до ТОП-20 у Росії за розміром активів, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Moscow Times.

Читайте також Цю монету більше не випускатимуть: США ухвалили важливе рішення

Зараз відомо, що активи Citibank в Росії будуть продані "Ренесанс Капіталу". З 2024 року цією фінансовою групою володіє мільярдер Михайло Прохоров.

Що відомо про цю угоду:

Путін підписав розпорядження, яке дозволяє здійснити цей продаж;

сума угоди не розкривається.

Насправді підготовку до реалізації цієї угоди Citibank почав давно. Зокрема, у жовтні цього року було припинено обслуговування всіх ощадних і накопичувальних рахунків.

Важливо! Ще у 2024 році, як повідомляє Frank RG, Citibank уже здійснював низку заходів. Зокрема, в цей момент було припинено обслуговування всіх дебетових карток.

Що відомо про діяльність Citibank в Росії?