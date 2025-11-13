Знову "кинули": з Росії вийшов ще один великий банк
- Американський Citibank, один з найбільших банків у Росії, вийшов з російського ринку і продав свої активи "Ренесанс Капіталу".
- Підготовка до угоди розпочалась давно: зокрема, у жовтні було припинено обслуговування ощадних рахунків.
З території Росії вийшов великий банк – американський Citibank. Він був одним з найбільших на російському ринку.
Що відомо про продаж американського Citibank?
Citibank входив до ТОП-20 у Росії за розміром активів, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Moscow Times.
Читайте також Цю монету більше не випускатимуть: США ухвалили важливе рішення
Зараз відомо, що активи Citibank в Росії будуть продані "Ренесанс Капіталу". З 2024 року цією фінансовою групою володіє мільярдер Михайло Прохоров.
Що відомо про цю угоду:
- Путін підписав розпорядження, яке дозволяє здійснити цей продаж;
- сума угоди не розкривається.
Насправді підготовку до реалізації цієї угоди Citibank почав давно. Зокрема, у жовтні цього року було припинено обслуговування всіх ощадних і накопичувальних рахунків.
Важливо! Ще у 2024 році, як повідомляє Frank RG, Citibank уже здійснював низку заходів. Зокрема, в цей момент було припинено обслуговування всіх дебетових карток.
Що відомо про діяльність Citibank в Росії?
Citibank почав діяти в Росії ще у кінці 90-х. А вихід з цього ринку фінустанова планувала ще до початку повномасштабної війни в Україні. Після вторгнення Росії на українську територію, банк різко скоротив свою діяльність.
Як відомо, протягом 2022 – 2025 років загальна кількість виданих цих банком кредитів скоротилась на 98%. Також зменшився обсяг вкладів фізосіб і коштів на корпоративних рахунках – у приблизно 90 – 150 разів.