Федеральна резервна система США з'ясувала, що у другому кварталі 2021 року капітал людей, які входять до 1% багатіїв, перевищує статки всього середнього класу країни. Таку ситуацію з розподілом багатства у США зафіксували вперше в історії.

Видання Bloomberg інформує, що сукупний капітал 60% американських домогосподарств з середнього класу менший ніж активи найбагатших людей США. Таким чином, американське багатство продовжує концентруватися на верхівці.

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Багатство у США концентрується у руках багатіїв

Згідно з останнім звітом Федерального резерву, статки 1% найзаможніших американців оцінюють у 36,2 трильйона доларів, а 60% представників середнього класу – 35,7 трильйона доларів. ФРС зафіксувала такий результат уперше з 1989 року, моменту початку вивчення цих даних.

Загалом з початку пандемії й заможні американці, й представники середнього класу збільшили свої капітали. Підтримка уряду та соціальна допомога протягом майже двох років допомогли значній частині жителів США, зламавши модель стагнації. Водночас у 2020 році статки 1% багатіїв зросли приблизно на 4 трильйони доларів, що більше ніж загальний обсяг багатства 50% американців, які мають фінансові труднощі. Також з початку пандемії коронавірусу капітал мільярдерів з США збільшився на 1,8 трильйона доларів.

Багатство у США концентрується у руках багатіїв / Фото Unsplash

Протягом останніх 50 років пересічній американській сім'ї стає все важче накопичувати капітал. Економіст Джейсон Фурман, який співпрацював з Бараком Обамою, зазначив, що з 1943 по 1973 рік середньостатистична сім'я у США кожні 23 роки подвоювала свої багатства. Проте за останні 5 десятиліть цей час збільшився до 100 років.