Якщо ви не розумієте біткойн, то ви старі, – мільярдер зі США зробив неочікувану заяву

10 вересня 2021 , 17:10
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Джерело:

Business Insider

Біткойн та інші криптовалюти продовжують завойовувати світ. Все більше мільярдерів та інвесторів розповідають про своє ставлення до цифрових грошей. Винятком не став й гендиректор інвестиційної компанії Omega Advisors Леон Куперман.

Інвестор Леон Куперман, капітал якого Forbes оцінює у 2,5 мільярда доларів, вважає, що люди, які не розуміють біткойн, швидше за все перебувають у поважному віці.  

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Леон Куперман розповів про біткойн 

Мільярдер зізнався, що не дуже добре розбирається у цифрових активах. За словами очільника Omega Advisors, єдине, що він впевнено може стверджувати – американська влада не зацікавлена у заміні долара. 

Я кажу, якщо ви не розумієте біткойн, це означає, що ви старі. Мені 78 років. Я старий. Я цього не розумію. Думаю, я б дуже обережно поводився з біткойном. Я не вважаю, що це має сенс,
– зізнався мільярдер.

Нестабільний період 

Леон Куперман заявив, що для тих, хто хвилюється за майбутнє варто звернути увагу на багаторічне сховище для збережень – золото. За словами мільярдера, для цієї цілі він обрав би саме дорогоцінний метал, а не біткойн. Однак, він додав, що ніколи не вкладав багато у золото. Мільярдер зізнався, що робить ставку на цінні папери, назвавши себе вічним оптимістом. Куперман додав, що зараз пильно стежить за інфляцією у контексті акцій, сигналами Федеральної резервної системи та процентними ставками для майбутніх інвестицій. 

Протягом останніх 12 місяців вартість золота знизилася на 9%. Натомість біткойн виріс в ціні на 60% за аналогічний період.

Леон Куперман розповів про біткойн та золото / Фото Unsplash 

Структура ринку пошкоджена, оскільки коли є реальна та фундаментальна причина для падіння ринку, то це станеться настільки швидко, що у вас закрутиться голова. Зараз на ринку немає стабілізуючих сил,
– розповів американський інвестор. 

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Куперман переконаний, що найближчим часом у США можуть не турбуватися через рецесію. На його думку, економіка може зіткнутися з цією проблемою орієнтовно через рік або пізніше.  

Рецесія

Це фаза економічного циклу під час якої відбувається загальне зниження економічної активності. Зазвичай рецесії трапляються під час загального зниження витрат (несприятливого шоку попиту).
Автор: Віта Свірневська