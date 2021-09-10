Якщо ви не розумієте біткойн, то ви старі, – мільярдер зі США зробив неочікувану заяву
Джерело:Business Insider
Біткойн та інші криптовалюти продовжують завойовувати світ. Все більше мільярдерів та інвесторів розповідають про своє ставлення до цифрових грошей. Винятком не став й гендиректор інвестиційної компанії Omega Advisors Леон Куперман.
Інвестор Леон Куперман, капітал якого Forbes оцінює у 2,5 мільярда доларів, вважає, що люди, які не розуміють біткойн, швидше за все перебувають у поважному віці.
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Леон Куперман розповів про біткойн
Мільярдер зізнався, що не дуже добре розбирається у цифрових активах. За словами очільника Omega Advisors, єдине, що він впевнено може стверджувати – американська влада не зацікавлена у заміні долара.
Я кажу, якщо ви не розумієте біткойн, це означає, що ви старі. Мені 78 років. Я старий. Я цього не розумію. Думаю, я б дуже обережно поводився з біткойном. Я не вважаю, що це має сенс,
– зізнався мільярдер.
Нестабільний період
Леон Куперман заявив, що для тих, хто хвилюється за майбутнє варто звернути увагу на багаторічне сховище для збережень – золото. За словами мільярдера, для цієї цілі він обрав би саме дорогоцінний метал, а не біткойн. Однак, він додав, що ніколи не вкладав багато у золото. Мільярдер зізнався, що робить ставку на цінні папери, назвавши себе вічним оптимістом. Куперман додав, що зараз пильно стежить за інфляцією у контексті акцій, сигналами Федеральної резервної системи та процентними ставками для майбутніх інвестицій.Протягом останніх 12 місяців вартість золота знизилася на 9%. Натомість біткойн виріс в ціні на 60% за аналогічний період.
Леон Куперман розповів про біткойн та золото / Фото Unsplash
Структура ринку пошкоджена, оскільки коли є реальна та фундаментальна причина для падіння ринку, то це станеться настільки швидко, що у вас закрутиться голова. Зараз на ринку немає стабілізуючих сил,
– розповів американський інвестор.
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Куперман переконаний, що найближчим часом у США можуть не турбуватися через рецесію. На його думку, економіка може зіткнутися з цією проблемою орієнтовно через рік або пізніше.