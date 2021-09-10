Богач объяснил, почему некоторые люди не понимают биткоин и посоветовал, как защитить деньги

Биткоин и другие криптовалюты продолжают завоевывать мир. Все больше миллиардеров и инвесторов рассказывают о своем отношении к цифровым деньгам. Исключением не стал и гендиректор инвестиционной компании Omega Advisors Леон Куперман.

Инвестор Леон Куперман, капитал которого Forbes оценивает в 2,5 миллиарда долларов, считает, что люди, которые не понимают биткоин, скорее всего находятся в почтенном возрасте.

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Леон Куперман рассказал о биткоине

Миллиардер признался, что не очень хорошо разбирается в цифровых активах. По словам главы Omega Advisors, единственное, что он уверенно может утверждать – американская власть не заинтересована в замене доллара.

Я говорю, если вы не понимаете биткоин, это означает, что вы старые. Мне 78 лет. Я старый. Я этого не понимаю. Думаю, я бы очень осторожно обращался с биткоином. Я не считаю, что это имеет смысл,

– признался миллиардер.

Нестабильный период

Леон Куперман заявил, что для тех, кто волнуется за будущее, стоит обратить внимание на многолетнее хранилище для сбережений – золото. По словам миллиардера, для этой цели он выбрал бы именно драгоценный металл, а не биткоин. Однако, он добавил, что никогда не вкладывал много в золото. Миллиардер признался, что делает ставку на ценные бумаги, назвав себя вечным оптимистом. Куперман добавил, что сейчас пристально следит за инфляцией в контексте акций, сигналами Федеральной резервной системы и процентными ставками для будущих инвестиций.

В течение последних 12 месяцев стоимость золота снизилась на. Зато биткоин вырос в цене наза аналогичный период.

Леон Куперман рассказал о биткоине и золоте / Фото Unsplash

Структура рынка повреждена, поскольку когда есть реальная и фундаментальная причина для падения рынка, то это произойдет настолько быстро, что у вас закружится голова. Сейчас на рынке нет стабилизирующих сил,

– рассказал американский инвестор.

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Куперман убежден, что в ближайшее время в США могут не беспокоиться из-за рецессии. По его мнению, экономика может столкнуться с этой проблемой примерно через год или позже.