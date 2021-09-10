Богач объяснил, почему некоторые люди не понимают биткоин и посоветовал, как защитить деньги

10 сентября 2021 , 17:10
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Источник:

Business Insider

Биткоин и другие криптовалюты продолжают завоевывать мир. Все больше миллиардеров и инвесторов рассказывают о своем отношении к цифровым деньгам. Исключением не стал и гендиректор инвестиционной компании Omega Advisors Леон Куперман.

Инвестор Леон Куперман, капитал которого Forbes оценивает в 2,5 миллиарда долларов, считает, что люди, которые не понимают биткоин, скорее всего находятся в почтенном возрасте. 

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Леон Куперман рассказал о биткоине 

Миллиардер признался, что не очень хорошо разбирается в цифровых активах. По словам главы Omega Advisors, единственное, что он уверенно может утверждать – американская власть не заинтересована в замене доллара. 

Я говорю, если вы не понимаете биткоин, это означает, что вы старые. Мне 78 лет. Я старый. Я этого не понимаю. Думаю, я бы очень осторожно обращался с биткоином. Я не считаю, что это имеет смысл,
– признался миллиардер.

Нестабильный период 

Леон Куперман заявил, что для тех, кто волнуется за будущее, стоит обратить внимание на многолетнее хранилище для сбережений – золото. По словам миллиардера, для этой цели он выбрал бы именно драгоценный металл, а не биткоин. Однако, он добавил, что никогда не вкладывал много в золото. Миллиардер признался, что делает ставку на ценные бумаги, назвав себя вечным оптимистом. Куперман добавил, что сейчас пристально следит за инфляцией в контексте акций, сигналами Федеральной резервной системы и процентными ставками для будущих инвестиций. 

В течение последних 12 месяцев стоимость золота снизилась на 9% . Зато биткоин вырос в цене на 60% за аналогичный период.

Леон Куперман рассказал о биткоине и золоте / Фото Unsplash 

Структура рынка повреждена, поскольку когда есть реальная и фундаментальная причина для падения рынка, то это произойдет настолько быстро, что у вас закружится голова. Сейчас на рынке нет стабилизирующих сил,
– рассказал американский инвестор. 

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Куперман убежден, что в ближайшее время в США могут не беспокоиться из-за рецессии. По его мнению, экономика может столкнуться с этой проблемой примерно через год или позже.  

Рецессия

Это фаза экономического цикла во время которой происходит общее снижение экономической активности. Обычно рецессии случаются во время общего снижения затрат (неблагоприятного шока спроса ).
Автор: Віта Свірневська