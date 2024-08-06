Воррен Баффет позбувся акцій Apple і Bank of America

Воррен Баффет скоротив кількість акцій Apple у портфелі Berkshire Hathaway на 50%. Сумарна вартість проданих акцій Apple та Bank of America склала 75,5 мільярда доларів у другому кварталі цього року.

Баффет продав акції двох компаній

Баффет скоротив майже на 50% кількість акцій Apple у портфелі Berkshire Hathaway. Раніше їх було 790 мільйонів, а тепер 400 мільйонів.

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Залишок акцій Apple у Баффета оцінюється в 84,2 мільярда доларів.

Berkshire Hathaway скоротила свою частку у технологічного гіганта Apple, ринкова капіталізація якого перевищує 3,3 трильйона доларів. Протягом останнього кварталу 2023 року генеральний директор Уоррен Баффет виставив на продаж 10 мільйонів акцій Apple. Крім того, у першому кварталі 2024 року Berkshire Hathaway зменшив свою частку в компанії ще на 13%.

До слова Berkshire також скоротила свою частку в Bank of America до 41,1 мільярда доларів. Компанія володіє великими пакетами акцій таких компаній: