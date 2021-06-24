Воррен Баффет покинув правління Gates Foundations: як відреагував Білл Гейтс

Мільярдер та інвестор Воррен Баффет пішов з посади піклувальника благодійного фонду Білла та Мелінди Гейтс. Чому він ухвалив таке рішення та як відреагував засновник Microsoft –читайте далі.

Вихід очільника холдингової компанії Berkshire Hathaway з правління фонду припав на досить непростий період для організації. Все тому, що її засновники – Білл та Мелінда Гейтс – вирішили розлучитися. Відомо, що пара веде переговори щодо зміни структури фонду.

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Воррен Баффет покинув пост піклувальника фонду Гейтса

Мільярдер повідомив про це рішення у середу та поділився своїми думками щодо благодійності, урядів та громадськості. Він також сказав, що розділив активи Berkshire Hathaway, вартістю 4,1 мільярда доларів, між п'ятьма благодійними організаціями:

Фонд Сьюзан Томпсон Баффет,

Фонд Шервуда,

Фонд Говарда Баффета,

Фонд NoVo,

Фонд Білла та Мелінди Гейтс.

За його словами, протягом багатьох років він був "бездіяльним піклувальником" фонду. Інвестор наголосив, що його цілі на 100% збігаються з цілями фонду, і їх досягнення не вимагає його безпосередньої участі.

Зараз я йду у відставку з цього посту, як я це зробив в радах директорів всіх корпорацій, крім правління Berkshire,

– зазначив Баффет.

Воррен Баффет пішов з фонду Білла та Мелінди Гейтс / Фото Getty Images

Іменитий інвестор обіймав цей пост з 2006 року. Фонд Білла та Мелінди Гейтс був одним із п'яти бенефіціарів щедрості мільярдера. Баффет зізнався, що він виконав майже половину обіцянок, які дав у 2006 році. Йдеться про його план щодо розподілення всіх активів Berkshire – понад 99% його власного капіталу – на благодійність.

За багато десятиліть я накопичив майже незрозумілу суму, просто роблячи те, що люблю. Складні відсотки, довга злітно-посадкова смуга, чудові партнери та наша неймовірна країна просто зробили свою магію,

– додав Баффет.

Реакція Білла Гейтса

Як пише Fox Business, засновник Microsoft Білл Гейтс подякував Баффету за "мудрість, лідерство та дружбу". Схоже, що бізнесмен не тримає ніяких образ на Баффета. Гейтс наголосив, що інвестор буде продовжувати підтримувати фонд, оскільки вони ведуть боротьбу з бідністю та допомагають мільйонам людей.

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Я завжди буду відчувати глибоку відповідальність перед Ворреном, приділяючи пильну увагу даним, щоб відстежувати наш прогрес та визначати сфери, які ми можемо покращити. Але цінність дару Воррена виходить за рамки всього, що можна виміряти,

– написав Білл Гейтс у твіттер.

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