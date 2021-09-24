Авторам у твітері почнуть платити у біткойнах: як це працюватиме
Джерело:CNBC
Користувачі соціальної мережі твітер зможуть платити своїм улюбленим авторам у біткойнах. Про це компанія заявила у четвер, 23 вересня.
Компанія Twitter представила чайові як тестову функцію ще в травні. Вона дозволяє користувачам вводити платний доступ до своїх твітів. Спочатку вона працювала лише для користувачів iOS у Північній Америці.
Цікаво Жива легенда: головні принципи інвестування Воррена Баффета
Цього тижня функція Tips стане доступною для користувачів Apple iOS у всьому світі, а найближчими тижнями й для користувачів Android.
Як зміниться спосіб оплати
Раніше користувачі могли давати чайові у фіатній валюті (доларах, євро тощо) за допомогою більш традиційних платіжних сервісів, таких як додаток Square Cash та PayPal Venmo. Щоб користувачі могли платити у біткойнах, Twitter інтегрує сервіс Strike. Важливо, що Twitter не братиме комісії з "чайових".
Прихильник криптовалют
Прийняття біткойна як способу оплати компанією Twitter не є дивним. Адже генеральний директор Джек Дорсі – один з найактивніших прихильників криптовалюти. Всього за останні кілька місяців Дорсі написав у твітері, що намагається майнити біткойни, що немає нічого важливішого, ніж біткойн та навіть, що біткойн принесе мир у світі.
Плани компанії Twitter
- Компанія експериментує з функцією, яка дозволить користувачам аутентифікувати та демонструвати свої колекції цифрових активів NFT у соціальній мережі.
- Окрім блокчейну, Twitter також оголосив про свої плани запустити фонд творців для користувачів, які розміщують аудіокімнати Spaces, як спосіб стимулювати більше аудіоподій у прямому ефірі.