Пенсії зростуть на 570 гривень: кому автоматично нарахують доплату

Кому та за яких умов призначають фінансовий бонус

Право на щомісячну компенсаційну виплату мають громадяни, які досягли визначеного законом віку. Розмір цієї надбавки чітко прив'язаний до вікової категорії та нараховується автоматично, про що повідомили в одному з управлінь Пенсійного фонду.

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Суми розподіляються наступним чином:

від 70 до 74 років включно пенсіонери отримують 300 гривень;

від 75 до 79 років ця сума зростає до 456 гривень;

а після досягнення 80-річчя держава доплачує 570 гривень.

Головна умова для отримання цих грошей – загальний розмір вашої щомісячної пенсії не повинен перевищувати 10 340,35 гривні. А також те, що доплату починають нараховувати не з першого числа місяця, а рівно від дня вашого народження.

Наприклад! Якщо вам виповнилося 70 років у середині місяця, то за цей місяць ви отримаєте надбавку лише за дні після свята, а вже з наступного – повну суму.

Важливо розуміти, що ці виплати не сумуються: при досягненні 75 років вашу попередню доплату у 300 гривень просто замінять на більшу – 456 гривень.

Які ще надбавки передбачені для українців

Окрім вікових бонусів, деякі громадяни мають право на спеціальну надбавку за особливі заслуги перед державою, яка може сягати 40% від прожиткового мінімуму. Це стосується Героїв України, видатних спортсменів, льотчиків-випробувачів та осіб, які мають почесне звання "народний" чи "заслужений".

Також українська пенсійна система має багаторівневу структуру підтримки, яка розширювалася поступово. Як вже повідомлялося раніше, спочатку урядову підтримку отримали саме особи віком від 80 років, після чого програму поширили на інші категорії.