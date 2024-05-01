Австрія застерігає Raiffeisen bank від угоди з олігархом з оточення Путіна: усе через США 

Влада Австрії звернулася із важливим закликом до одного із найпотужніших банків країни, який продовжує працювати у Росії. У центрі уваги потенційна угода між та олігархом з оточення Володимира Путіна.

Про побоювання австрійської влади розповіли Reuters особи, які обізнані із ситуацією. Зокрема, офіційний Відень занепокоєний через реакцію США.

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Що відомо про угоду між Raiffeisen Bank та російським олігархом

Райффайзен Банк планує придбати частку в будівельній групі Strabag. Суму угоди оцінюють в 1,5 мільярда євро. Компанію пов'язують з Олегом Дерипаскою, який перебуває під санкціями США з 2018 року.

Раніше повідомляли, що кредитор має на меті придбати приблизно 24% акцій компанії Strabag. Це також називали спробою банку вивести з Росії частину своїх прибутків‚ які застрягли там через санкційні обмеження.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну саме Raiffeisen Bank з Австрії є найбільшим західним кредитором, який продовжує працювати на ринку агресора.

У результаті Райффайзен Банк планував цінні акції Strabag передати материнській Raiffeisen Bank International у вигляді дивідендів. Австрійський кредитор мав на меті зберігати ці активи як довгострокову інвестицію.

Яке попередження отримав банк

Центральний банк Австрії в останні тижні звернувся із попередженнями до Raiffeisen Bank International. Представники регулятора заявляли, що угода може призвести до негативних наслідків. Йдеться про ймовірні штрафні санкції для банку від США.

У приватному форматі австрійські урядовці також зверталися до банку щодо угоди з Дерипаскою. Вони вважають, що її можуть розцінити, як порушення санкцій.

Ба більше, повідомляють, що американська влада попередила Raiffeisen Bank International, що не дасть своєї згоди на угоду з підсанкційним олігархом. Американці навіть заявили, що можуть накласти штраф, якщо банк буде продовжувати наполягати на своєму. Крім того, США можуть навіть припинити доларові платежі для австрійського банку, що є більш радикальним кроком.

Коментарі від австрійського банку

Натомість у Raiffeisen Bank International повідомили, що угода про купівлю цінних паперів Strabag залишається предметом перевірки на відповідність вимогам законодавства, а також додали, що не будуть купувати акції ні у Дерипаски, ні в будь-якої іншої особи, проти якої запроваджені санкції.