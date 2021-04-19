В Австралії створять одного з ключових гравців на ринку літію: до чого тут електромобілі

Популярність електромобілів створює нові можливості для компаній, які спеціалізуються на видобуванні літію. На фоні цього, дві австралійські компанії планують об'єднати свої сили. Про цілі та гроші – читайте далі.

В Австралії дві гірничовидобувні компанії планують об'єднатися задля створення одного з найбільших у світі виробників літію. Йдеться про Orocobre та Galaxy Resources. Угоду оцінюють в 4 мільярди австралійських доларів та в 3,1 мільярда доларів США.

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Важливі деталі

Зростання популярності електромобілів з турбоприводом є однією з ключових причин підвищення ціни на метал. До планів компаній входить створення диверсифікованих виробничих баз в:

Австралії,

Південній Америці,

Канаді.

Таким чином вони зможуть підвищити свою фінансову міць та створити можливості для швидкого зростання. Об'єднання Orocobre з Galaxy стане п'ятою за величиною у світі компанією з видобутку літію.

Саме цей метал необхідний для створення акумуляторів для електромобілів. Обидві компанії заявили, що вони мають потенціал для збільшення обсягів виробництва з 40 тисяч до 100 тисяч тонн в рік. Ринок акцій уже відреагував на новину про об'єднання. Цінні папери Orocobre пішли вгору майже на 5%, тоді як акції Galaxy подорожчали на 2,7%.

Угода допоможе групі суттєво пришвидшити розвиток спільних проєктів зростання. І цей ріст ідеально підходить для задоволення попиту зі сторони клієнтів,

– повідомив інвесторам виконавчий директор Galaxy Саймон Хей.

Австралійські компанії мають чимало амбітних проєктів. Зокрема, йдеться про Olaroz та Sal de Vida в Аргентині та James Bay в Канаді. Капітал на реалізацію цих планів оцінюють в суму в понад 1 мільярд австралійських доларів (774 мільйони доларів США).

У світі зростає попит на електромобілі та літій / Фото unsplash

Ринок літію: що варто знати

Після двох років низьких цін ринок літію поступово відновлюється. За даними інвестиційного банку Macquarie, вартість карбонату літію з початку 2021 року зросла приблизно на 70%.

Крім того, прогнозують, що протягом наступних 4 років попит на цей метал не зникне, відповідно ціна може зрости ще на 30 – 100%. Оптимістичний прогноз щодо попиту на електромобілі передбачає, що ринок літію перейде в стан дефіциту у 2022 році, а з 2025 року виникне матеріальний дефіцит.