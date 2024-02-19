Як російська нафтова промисловість страждає від атак українських безпілотників

Нафта для Росії – це один із основних варіантів для отримання доходів. Проте українські дрони внесли важливі корективи у ці процеси.

Сектор переробки російської нафти ще більше постраждав за останній тиждень, оскільки заводи змушені розбиратися із наслідками атак українських дронів. Зокрема, це можна відстежити завдяки виробничим потужностям.

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Українські дрони вдарили по російській нафті

За другий тиждень лютого нафтопереробні заводи переробляла 5,16 мільйона барелів нафти на день. Цей показник впав на 94 тисячі барелів нафти на день порівняно з попереднім тижнем.

Повномасштабна війна Росії в Україну триває вже майже два роки, а офіційний Київ намагається завдати удару по російській нафтопереробній промисловості та здатності агресора відправляти пальне на лінію фронту.

Українські дрони уже атакували та завдали шкоди 6 нафтопереробним заводам на території держави-агресорки, на які припадає приблизно 18% сумарної переробки російської нафти. Загалом від старту атак безпілотників обсяги переробки нафти у Росії зменшилися майже на 380 тисяч барелів на день, якщо порівнювати з даними за більшу частину грудня (останній місяць, коли не було атак).

Згідно з даними Bloomberg, у лютому обсяги видобування нафти в Росії на добу впали в середньому до 5,21 мільйона барелів, що є найнижчим показником з початку жовтня.