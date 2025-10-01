Україна продовжує активно атакувати російські НПЗ. Колишній командувач армії США Бен Годжес оцінив цю стратегію як перспективну.

Як Україна може зменшити грошові надходження Москви?

Годжес заявив, що зараз він більш впевнений у перемозі України ніж ще декілька місяців тому, повідомляє 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.

Бен Годжес Колишній командувач армії Сполучених Штатів Америки Росія явно не здатна подолати українських захисників. Звісно, це жахливо для мирних жителів, яких атакують щоночі. Але важливо пам'ятати, хоч як це погано, це не принесе Росії перемогу у війні.

Годжес відзначив те, що робить Україна "на землі, в повітрі, на морі". Особливо йому імпонують атаки України на російські НПЗ. На думку Годжеса, відсутність експорту нафти стане кінцем для Росії.

Що відомо про останні атаки України на російські НПЗ?

Через атаки України на російські НПЗ, Росія втрачає значні кошти щодня. Ці суми сягають 50 мільйонів доларів. Проте, навіть такі втрати не змушують Путіна переглянути його політику.

1 жовтня стало відомо про велику пожежу у Ярославлі. Місцева влада запевняє, що займання на місцевому нафтопереробному підприємстві непов'язане з ударами українських БПЛА. Подробиць щодо цієї атаки, станом на зараз немає, повідомляє російське видання ASTRA.

Зверніть увагу! Генсек Нато Марк Рютте наголосив, що атаки України на НПЗ сильно впливають на російську економіку. Річ у тім, що Кремль залежний від експорту нафти.