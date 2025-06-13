Критичний тест для долара: чому валюта США опинилася під тиском

Ставлення до долара США у світі поступово змінюється. Доказом цього є реакція ринків на атаку Ізраїля на Іран.

Статус долара у світі

Протягом багатьох років долар США мав статус активу-гавані, на який звертають особливу увагу в часи невизначеності. Зокрема, атака Ізраїлю на Іран може стати важливим тестом для долара. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Річ у тому, що долар США після новин про удари Ізраїлю по Ірану зафіксував спад на ринку, що є дуже незвичною динаміку. Лише з часом американська валюта повернулася до зростання, зміцнивши свої позиції на ринку. Позиція США як найбільшого виробника нафти у світі, найімовірніше, допомогла доларові відновити позиції щодо інших валют, коли ціни нафту злетіли на понад 9%.

Тоді як днем раніше Індекс долара США впав до мінімуму за 3 роки. На валюту тиснули такі фактори впливу:

Побоювання щодо підвищення тарифів з боку США для інших країн;

Погіршення прогнозів для американської економіки, яка є найбільшою у світі.

Крім того, кампанія на ринках під назвою "продай Америку" призвела до обвалу низки американських активів – від акцій до облігацій. Ба більше, це призвело до виникнення питань щодо статусу долара США, як валюти-притулку.

Для розуміння, статус активу-гавані базується на таких засадах: економічна стабільність, ліквідність та довіра. Слабкі позиції долара США на ринку у 2025 році свідчить про проблеми в усіх трьох сферах.