Криптобіржу, пов'язану з росіянами, обікрали на понад 13 мільйонів доларів
- На криптобіржу Grinex, яка базується в Киргизстані, була здійснена кібератака, в результаті якої вкрадено активів на понад 13 мільйонів доларів.
- Grinex звинувачує іноземні спецслужби недружніх держав у причетності до атаки.
На криптобіржу Grinex була здійснена масштабна кібератака. В результаті чого, було вкрадено активів на майже 1 мільярд рублів. Згідно з теперішнім курсом, це понад – 13 мільйонів доларів.
Що сталося з Grinex?
Grinex це підсанкційна біржа. Вона наразі базується в Киргизстані, повідомляє Reuters.
Хто саме є винуватцем атаки поки невідомо. Grinex звинувачує іноземні спецслужби недружніх держав у причетності до цієї справи, повідомляється на офіційному сайті біржі.
Провідна крипторублева біржа Grinex, що забезпечує розрахунки між російськими бізнесами та громадянами у цифрових активах, зазнала масштабної кібератаки з ознаками участі закордонних спецслужб. Внаслідок злому з криптогаманців біржі викрадено кошти російських користувачів на суму понад 1 мільярд рублів,
– вказує Grinex.
Зауважимо, саме Grinex раніше звинувачували у допомозі росіянам обходити санкції. Для того, щоб уникнути обмежень, використовувався стейблкоїн A7A5 (він прив'язаний до російського рубля).
Згідно з оцінками, вказана інфраструктура стала одним з інструментів для підтримки зовнішньоторгівельних розрахунків Кремля. Особливо це стало актуальним після відключення Росії від системи SWIFT.
Нагадаємо! Росію відключили від SWIFT через повномасштабне вторгнення в Україну.
Що важливо знати про криптобіржу Grinex?
Ця криптобіржа торік потрапила під санкції США, Великої Британії, ЄС. Це сталося якраз через те, що вона допомагала Москві обійти обмеження.
Як відомо зараз, Росія активно розвиває саме альтернативні цифрові фінансові механізми. Адже традиційний банківський доступ для неї відсутній.
Grinex це не єдина криптобіржа, що потрапила під санкції США та Великої Британії. Обмеження також торкалися Old Vector з аналогічних причин.