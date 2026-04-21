Після атаки українських дронів: НПЗ в Туапсе зупинив роботу на "невизначений термін"

Впродовж останніх декількох днів українські безпілотники щонайменше два рази атакували російський НПЗ у Туапсе. Наразі завод майже повністю призупинив свою роботу на невизначений термін.

Про це інформує агентство Reuters із посиланням на власні джерела.

Чи дійсно НПЗ у Туапсе припинив свою роботу?

Після атаки українських дронів 16 квітня нафтопереробний завод у Туапсе, що в Росії, призупинив свою діяльність на невизначений термін. Відомо, що підприємство працювало переважно на експорт.

Джерела повідомили, що удари БпЛА по Туапсе 16 та 20 квітня завдали значних руйнувань транспортній інфраструктурі порту. Окрім того, спалахнули сховища нафтопродуктів – пожежу досі ліквідувати не вдалось.

Через це завантаження нафтопродуктів стало неможливим, тож роботу НПЗ зупинено, а терміни відновлення не розголошують з міркувань безпеки.

Зауважимо, що Туапсинський нафтопереробний завод може переробляти близько 12 мільйонів тонн нафти на рік або 240 000 барелів на день нафти. Підприємство виробляє нафту, дизельне паливо, мазут та вакуумний газойль. Варто зауважити, що більша частина продукції заводу призначена виключно на експорт.

Важливо! У коментарі 24 Каналу військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов наголосив, що подібні удари Сил оборони по нафтовій інфраструктурі Росії негативно впливають на подальше фінансування воєнної машини Кремля. Через перекриття Ормузької протоки Путін отримав можливість збільшити свій прибуток з експорту нафти, однак Україна діє на випередження та знищує усі резервні можливості та потужності. За словами експерта, Кремль бачить великі ціни на нафту у світі – й вони мають її, можуть добувати, але не можуть відправити на експорт.

