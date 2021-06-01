Аргентина стала магнітом для майнінгу біткойна: у чому секрет великих прибутків

Майнери біткойна в Аргентині вирішили використати неефективність інтервенціоністської економіки на свою користь. Йдеться про отримання великих прибутків. Що саме сприяє буму криптовалют у країні – читайте далі.

Світ криптовалют з початку 2021 року переживає пік майнінгу. На фоні цього наднизькі тарифи на комунальні послуги та відновлення контролю над капіталом допомагає аргентинським видобувачам цифрових валют збільшити свій дохід.

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Аргентина переживає бум майнінгу криптовалют

Протягом довгого проміжку часу криптовалюта була в Аргентині способом захисту від циклічних економічних криз. Зокрема, йдеться про девальвацію валюти, дефолти, гіперінфляцію та трирічну рецесію, яка ускладнюється пандемією коронавірусу.

Ще однієї причиною, яка лише пришвидшила поворот людей до цифрових валют, є заборона купувати долар в Аргентині. Нова хвиля попиту на віртуальні активи виникла через те, що криптовалюти не залежать від курсу песо. У зв'язку з цим на неофіційному ринку вартість біткойна злетіла майже до 5,9 мільйона песо (62 тисячі доларів) проти 3,4 мільйона песо (майже 36 тисяч доларів) за офіційним курсом.

В Аргентині зростає попит на криптовалюти / Інфографіка Bloomberg

Майнери також отримують вигоду від субсидій на електроенергію для житлових будинків, які були запровадженні політиками задля завоювання додаткових балів серед виборців. Аналітик Есекьель Фернандес зауважив, що попри те, що Аргентина є імпортером газу, споживачі витрачають на електроенергію 2 – 3% від середньомісячного доходу. Це майже вдвічі більше, ніж на інших країнах Латинської Америки:

Бразилії,

Колумбії,

Чилі.

В умовах інфляції, яка досягає 50% в рік, та валютних обмежень, які дозволяють жителям країни законно конвертувати всього 200 доларів на місяць, шалений попит на альтернативні засоби заощадження підтримує падіння песо.

Криптовалюти, які генерують майнери, зазвичай продаються за паралельним курсом, але енергія оплачується за субсидованим курсом. На цю мить доходи дуже високі,

– сказав Бурбон.

Міжнародні компанії бачать нові можливості

Світові майнінгові компанії уже звернули увагу на регіон, де є нові можливості. Минулого місяця канадська компанія Bitfarms Ltd. повідомила про підписання угоди щодо прямого підключення до місцевої електростанції, щоб споживати до 210 мегаватів електроенергії, яка працює на природному газі. Фірма має амбіції запустити одне з найбільших підприємств з видобутку біткойна в Південній Америці.

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Ми шукали місця, де були б змінені системи вироблення електроенергії. Економічна активність в Аргентині йшла на спад, а електроенергія використовується не повністю. Тож, це була безпрограшна ситуація,

– сказав президент Bitfarms Джеффрі Морфі.

Незалежно від волатильності біткойна в найближчі місяці, майнінг в Аргентині майже на сто відсотків залишатиметься прибутковим для фізичних осіб. Принаймні, поки уряд буде покривати хоча б частину витрат на електроенергію.