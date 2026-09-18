Що відомо про другу валюту в Аргентині

У збіднілій провінції Ла-Ріоха, розташованій на східному краю Анд, почали роздавати так звані альтернативні гроші. Щомісяця до кінця року близько 80 тисяч бюджетників та інших отримувачів виплат матимуть по 50 тисяч чачо – приблизно 33 долари, або майже 10% середньої місцевої зарплати, пише Bloomberg.

Фактично йдеться про повернення ініціативи, яку Кінтела вперше запустив ще у 2024 році, аби підтримати споживчий попит у регіоні.

Чачо обертається у співвідношенні один до одного щодо аргентинського песо, але відновлення квазівалюти підсвічує слабкі місця економічної трансформації за Мілея. Попри скорочення бюрократії, стабілізацію після інфляційного шоку та збільшення сировинного експорту, загальне економічне зростання залишається стриманим, а нових робочих місць – небагато.



Де розташована провінція Ла-Ріоха / Bloomberg

Сам Кінтела налаштований доволі жорстко. Напередодні він заявив, що інвесторам варто бути готовими до того, що пероністи в разі повернення до влади переглянуть "абсолютно все".

За останній місяць в обіг випустили близько 4 мільярдів чачо (орієнтовно 3 мільйони доларів). Водночас місцеві законодавці дозволили емісію на значно більшу суму – до 85 мільярдів песо, або 50 мільйонів доларів, до кінця 2026 року.

Наразі Ла-Ріоха залишається єдиною провінцією Аргентини, яка пішла на такий крок. Раніше власні гроші випускали й інші регіони, переважно під час криз, як-от після краху прив'язки песо до долара на початку 2000-х, однак за останні 20 років до цієї практики більше ніхто не повертався.

Нагадаємо, нещодавно міністр фінансів США Скотт Бессент підтвердив готовність Вашингтона активніше використовувати фінансові ресурси як інструмент зовнішньої політики. Як приклад він згадав Аргентину, зазначивши, що підтримує економічний курс уряду Мілея. До слова, торік американці надали країні багатомільярдний пакет допомоги, покликаний стабілізувати песо.