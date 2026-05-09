Картка під арештом: чи може банк списати усі кошти з рахунку до копійки

Банки в Україні можуть заблокувати рахунки клієнтів, зазвичай на вимогу виконавчої служби. Це стається з різних причин, наприклад, через заборгованість, але інколи наслідки просто катастрофічні.

Чому банк може списати усі гроші?

Після арешту банківського рахунку фінансова установа може повністю списати усі кошти з нього, аби покрити борги власника, пише спеціалізований сайт Advokat Market.

Однак навіть заборгованість не дає право банкам забирати кошти з деяких карток. Винятки стосуються рахунків, на які людина отримує соціальну допомогу, дитячі виплати чи пенсію.

Ці кошти не вважаються звичайним доходом, тому їх не можна арештовувати та списувати так само, як особисті кошти на дебетовій картці чи кредитці. Якщо арешт накладено саме на такий рахунок, перший пріоритет – його розблокування,

– зазначають юристи.

Проте заборона на списання коштів не діє автоматично. Власник рахунку має написати спеціальну заяву, якщо хоче захистити свої кошти.

Іноді підтвердити особливий статус свого рахунку власник може на підставі банківської виписки. Але часто цього недостатньо і потрібно подавати додаткові документи. Наприклад, підтвердити отримання пенсії на картку допоможе витяг із Реєстру застрахованих осіб.

Якщо не звернутися з відповідною заявою, банк дійсно може списати всі "під нуль". Відкрити картку в іншому, щоб вберегти гроші, не вийде. Адже банки перевіряють нових клієнтів у Єдиному реєстрі боржників.

Зауважте! У боржника є право раз на місяць знати з арештованого рахунку кошти, які необхідні на речі першої потреби. Але сума не може перевищувати двох мінімальних заробітних плат.

Чому блокують банківські рахунки?

Банківські картки українців дедалі частіше блокують через фінансовий моніторинг, пише Судово-юридична газета. Адже фінустанови мають право перевіряти підозрілі транзакції як фізичних осіб, так і підприємців.

Підставою для такого моніторингу служить закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Він зобов'язує банки аналізувати операції їхніх клієнтів і в разі виявлення ризиків блокувати рахунки. Хоча зазвичай вони звертають увагу не на кожну конкретну транзакцію, а на поведінку власників рахунків в цілому.

Заблокувати картку можуть:

через нетипову активність;

регулярні надходження від багатьох людей;

різке збільшення кількості переказів;

використання зарплатної картки для ведення підприємництва;

та через відсутність документів, які підтверджують походження коштів.

Також цілком можуть заблокувати картку, якщо цього вимагають правоохоронні органи під час досудового розслідування.

Окрім того, рахунки часто блокують, якщо людина заборгувала за кредитом чи податками.

Водночас експерт з пенсійного забезпечення Експерт Сергій Коробкін говорить, що якщо людина визнає цю заборгованість і в змозі її погасити, то повинна це зробити.

Якщо не визнаєте, то можна спробувати оскаржити такий борг у судовому порядку, – доддає Коробкін.

Яка б не була причина, спочатку рахунок блокують, а потім клієнт може з'ясувати обставини. Тобто банк не попереджає заздалегідь про блокування. Клієнт може про це дізнатися:

з SMS від банку;

або з push-повідомлення під час спроби авторизуватися в застосунку.

Через стрес багато людей одразу телефонують у банк, сваряться з оператором і в результаті нічого чітко не розуміють. Натомість саме в перші хвилини можна зібрати важливі докази, яких часто бракує на наступних етапах,

– говорять юристи.

Важливо! Натомість після блокування рахунку необхідно зафіксувати SMS від банку або повідомлення в месенджері. Адже у ньому може міститися посилання на постанову чи згадка про виконавче провадження.

Що робити для розблокування рахунку?

Якщо банк заблокував картку, насамперед варто звернутися до фінансової установи та з’ясувати причину обмеження. Клієнт може запросити роз’яснення щодо блокування, а також уточнити, які саме документи потрібні для підтвердження законного походження коштів.

Найчастіше банк просить надати документи, що підтверджують доходи: трудовий договір, довідку про зарплату, податкову декларацію, цивільно-правові договори або акти виконаних робіт. У багатьох випадках цього достатньо, аби банк переглянув рішення і відновив доступ до рахунку.

Якщо ж питання безпідставно затягують або у знятті обмежень відмовляють без чітких пояснень, клієнт може оскаржити такі дії. Для цього можна, наприклад, подати звернення до НБУ.